SERIES DEL MOMENTO: Get Even

En un acto secreto de ingeniosa venganza, cuatro alumnas de un colegio de élite forjan una alianza para exponer las injusticias cometidas en la prestigiosa institución. De eso va la más reciente serie de Netflix, la cual es una verdadera pérdida de tiempo, ya que su trama resulta muy similar a lo que ya hemos visto recientemente en otras, y más porque en el camino ocurre un asesinato, además el tener a un colegio como lugar principal donde se desarrolle todo, es algo que se está desgastando y el problema de esta adaptación literaria es que no daba para mantenerse como una serie de 10 capítulos, y aún durando menos de media hora cada uno, muchas secuencias se sienten de relleno e innecesarias.

LO BUENO: El Soundtrack que eligieron es bueno (pese a que la canción del intro nos recuerda mucho a la de Pretty Little Liars); el hecho de exponer a los maestros o alumnos que son corruptos o abusivos es atractivo, pero no está bien desarrollado.

LO MALO: Una serie más de niños bien de un colegio acomodado. Como tal las cuatro protagonistas no reflejan química entre ellas y en sí no sentimos alguna conexión especial pese a que tratan de inyectarles situaciones personales, pecando todas de ser muy clichés a la par de los personajes secundarios; la trama nunca despega ni tiene fuerza, los momentos emotivos no funcionan y la explicación del por qué se su amistad es muy forzada (tipo El Club de los 5); finalmente el momento cumbre se siente insípido cuando “se descubre el misterio”.