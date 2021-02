Series del momento: EUPHORIA

ESPECIAL 1: RUE

La primera parte de dos especiales de EUPHORIA me ha dejado sorprendido y mi corazón está fracturado. La serie como tal es fuerte, honesta y dolorosa, y por la pandemia no se ha podido realizar la segunda. Imposible no conmovernos con la actuación de Zendaya como Rue, nació para este papel; hablamos de 56 minutos de un diálogo intenso junto a un buen amigo, aquel que trata de hacerla entender que debe dejar la oscuridad en la que habita para poder vivir. Es nochebuena, su pareja la abandonó y ella ha recaído en las drogas, adicción de la que no puede salir, y con ello el recuerdo de lo malo que ha hecho en su vida, principalmente a su mamá, y lo más triste, asegura que no permanecerá por mucho tiempo en esta vida…

ESPECIAL 2: JULES

Ahora, en la segunda parte del especial de EUPHORIA, previo a su nueva temporada, somos parte de la situación psicológica que vive la chica trans Jules, y la verdad necesité verlo dos veces por el grado intenso que queda expuesto de una chica dentro de una sesión de terapia con una psicóloga, la única a quien no es necesario le pida disculpas. Hunter Schafer entrega un personaje que está permaneciendo en una constante tristeza, producto de lo vivido con su mamá adicta y que ahora repite su historia con Rue, a la que ama porque es la única que la mira a los ojos como lo que es: una mujer. Somos parte de un diálogo emotivo, cruel, triste, con mucho dolor y con la esperanza dibujada de que todo pueda mejorar, pero no, las lágrimas son más intensas y eso es lo que nos lleva desesperadamente a necesitar ya con nosotros la segunda temporada de esta exitosa y premiada serie llena de honestidad.