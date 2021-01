Series del momento: EL MUNDO OCULTO DE SABRINA

Cuarta y última temporada

¡Sabrina Spellman HA MUERTO! Y con ello llega el final de este personaje que arribó a la plataforma Netflix en 2018 reinventándose y haciendo a un lado en totalidad la versión cómica e infantil con la que todos estábamos familiarizados y que fue todo un éxito en los años 90, apostando ahora por un giro fiel al de las historietas, inyectándole así horror, sangre, sexo, ocultismo y brujería durante las cuatro temporadas en la que la protagonista debía librar varias batallas una vez que se convirtió en la reina del inframundo, descubriendo su identidad y la responsabilidad que ahora debía ejercer al conocer su origen.

LO BUENO: Debo reconocer que no llegué a sentir gran familiaridad con esta nueva versión, la primera temporada me gustó a secas, la segunda no se me hizo buena y la tercera levantó un poco. Ahora en esta última debo destacar el que siempre contó con una buena producción tanto para sus efectos, como para su ambientación y sus vestuarios; todo el toque de ocurridad en la trama fue atractivo, las interpretaciones adecuadas y es importante reconocer que su casting se respetó. El final (que tomó por sorpresa a los fans) me gustó, adecuado para dar un buen cierre a este ciclo y no puedo negar que de los 8 episodios, el séptimo fue el mejor, ya que trajeron de vuelta a las actrices originales que personificaron a las tías en la serie noventera y el mismísimo Salem parlante con todo y risas de fondo incluidas, ademas el giro que dan para hacer de esto necesario en la historia fue bueno.

LO MALO: Nunca tuve conexión con su protagonista Kiernan Shipka, pero resultó todo un éxito para las nuevas generaciones; durante las temporadas muchos personajes fueron perdiendo importancia, además esta cuarta se sintió como si estuviéramos viendo “Riverdale” por el exceso innecesario de interpretaciones musicales con varias subtramas no muy interesantes y de relleno, muy al estilo de la serie de Archie que mucho tiene en conexión con la bruja.