Series del momento: EL INTERNADO: LAS CUMBRES

Primera Temporada

¿Recuerdan la serie española llamada “El internado” de 2007? De ser así, “Las Cumbres” resulta ser el Reboot de aquella muy exitosa y que en su momento representó una apertura a lo que se hacía en aquel país, ahora visto y reconocido en todo el mundo. Su aceptación fue debido al misterio, thriller y terror que se sitúa en un colegio ubicado junto a un antiguo monasterio, en un lugar inaccesible entre montañas, por lo que los alumnos rechazados, están aislados del mundo. Problemáticos y sometidos a una estricta disciplina impuesta por el centro con el fin de reinsertarlos en la sociedad, un grupo de estudiantes sigue una serie de pistas que les lleva a descubrir grandes conspiraciones que pueden poner en peligro su vida, por lo que tendremos muertes, desapariciones y situaciones extrañas.

LO BUENO: El fuerte de esta versión 2021 son su producción y la propuesta visual que resulta excelente, apoyándose mucho de técnicas modernas; se adapta a nuestros tiempos e integra temas actuales; la musicalización es adecuada y todo el reparto adulto está muy bien en sus papeles. La atmósfera de misterio se respira (pese al abuso de oscuridad) y sus dos últimos episodios, de los 8 con los que cuenta esta primera temporada para Amazon Prime Video, son los mejores.

LO MALO: El primer episodio es atractivo, del segundo al sexto cae y esto es debido a que el cast juvenil es pésimo, no existe química entre ellos al reflejar su amistad y varias de las interpretaciones se ven muy acartonadas y forzadas, a la par de algunas situaciones que se sienten metidas con calzador dentro de la trama que tampoco es muy atractiva (en especial el tema lésbico). Aquí es un claro ejemplo de lucimiento de cuerpos (todas las escenas de entrenamiento de chicos y chicas) ante una explotación sexual para lograr más interés del público. Todo parece indicar que tendremos segunda temporada, porque en esta no obtendremos ninguna respuesta a las sospechas, y el misterioso enmascarado, no tiene tanta presencia.