Series del momento: DETRÁS DE SUS OJOS

MINISERIE

¡WOOOW! ¡El final es una enorme sorpresa que no me esperaba! ¿Hasta qué grado llega tu obsesión de amor por alguien? ¿Qué estás dispuesto a hacer para no perder a ese ser especial? Louise es una madre soltera que sufre de pesadillas. En un bar, conoce a un hombre muy atractivo, David, que luego descubre que es su nuevo jefe. Él es psiquiatra y Louise su secretaria, entre los dos comienza una relación. Louise, sin embargo, conoce a Adele, la esposa de David, y se ve atrapada en una red de mentiras y secretos donde nada es lo que parece.

LO BUENO: Con tan solo 6 episodios, de los que debemos tener paciencia para disfrutarla plenamente, es más que suficiente para darnos una digna adaptación de la novela escrita por Sarah Pinborough y la forma en la que se van revelando detalles de este rompecabezas de sueños y viajes, de intercambios y secretos, piezas clave para hacer de este thriller psicológico una verdadera euforia de erotismo, elegancia y misterio; muy buenas interpretaciones, la producción de calidad, los escenarios ideales y la musicalización atractiva.

LO MALO: Puede que algunos personajes secundarios se sientan innecesarios y que desespere un poco su inicio que se presenta a fuego lento, pero los dos últimos episodios dan la adrenalina perfecta y por nada nos hace imaginar la sorpresa impactante que tendremos en su final, que sin duda te encantará.