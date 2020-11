SERIES DEL MOMENTO: De brutas, nada

Primera Temporada

Después del engaño de su futuro esposo, Cristina tiene que encontrar roomie para compartir los gastos de su departamento, sin intención alguna de relacionarse con otro hombre que aspire a ser su pareja sentimental. Entonces conoce a un escritor fracasado, Alejandro, quien se hace pasar por gay, todo por conseguir un sitio para vivir, ya que anda también mal de amores. Gracias a ello, los mejores amigos de Cristina (una locochona y un gay), al igual que su propia hermana, la convencen de que es el perfecto candidato, y es así como el grupo se verán envueltos en diversos enredos personales y laborales, mostrándonos un mosaico de las complejas relaciones humanas en la moderna época de las redes sociales y los vínculos fugaces.

LO BUENO: Se trata de una serie mexicana (con importante participación colombiana) de 9 capítulos, una comedia fresca inspirada en el bestseller “Los caballeros las prefieren brutas” de Sony para Amazon Prime, teniendo como fondo el lado bonito de la CDMX y en la que el amor, la amistad, el matrimonio, las mentiras, rupturas, profesiones y más, están envueltas en la vida de jóvenes modernos interpretados por Tessa Ia, Christian Vázquez, Marimar Vega, Diana Bovio, Carolina Ramírez, Oswaldo Zárate, José Pablo Minor y Julián Román, quienes tienen una química adecuada para hacer creíbles sus personajes.

LO MALO: En general (historia y personajes) son totalmente clichés, sentimos que la serie no llega a nada, nos da un final muy flojo y a la narración le falta fuerza para hacerla entretenida e inolvidable. No es mala, la producción es buena y las ganas por hacer algo bien se notan, pero el entero empeño por querer mostrar a los mexicanos con un estilo de vida tan “rosa y superficial” es lo que la hacen perder interés en varios momentos (que no logran estar bien actuados) y que se sienten desangelados.