Series del momento: DE BRUTAS NADA 2

Segunda Temporada

“De brutas, nada” llegó a Amazon Prime a finales del 2020 como una comedia dramática producida y distribuida por Sony Pictures Television, inspirada en el bestseller “Los caballeros las prefieren brutas”, de Isabela Santodomingo escrita en 2006, la cual se centra en una mujer que debe buscar un compañero de cuarto para compartir gastos luego de descubrir que su futuro esposo la engañaba, y conoce a un joven quien parece ser el compañero ideal, aquel que se hace pasar por gay (porque también ha sufrido por amor), y sí, ellos se terminan enamorando. Y ante el éxito de la producción mexicana, es como llega la segunda con su cast original, pieza elemental para hacerla entretenida y superarla por completo.

LO BUENO: No lo niego, la primera me gustó a secas y la vi porque salen muchos actores que me gustan y que han formado parte del cine mexicano, entre ellos Tessa Ía, Christian Vázquez, Marimar Vega, José Pablo Minor, Carolina Ramírez, Oswaldo Zárate, Julián Román y la encantadora Diana Bovio; la historia inició sin pena ni gloria, pero el carisma de los protagonistas y sus amigos fue ideal; ahora toma mejor ritmo, es más divertida y emotiva, ocurren más situaciones del amor, todos tienen mayor presencia y hablamos de 11 capítulos con mayor duración, los nuevos se integran bien (excelente ver a Horacio Pancheri, Mónica Dionne, Omar Fierro y Osvaldo Benavides) y me gustó como musicalizaron la serie, aspecto a tener en cuenta desde la canción de cabecera “Ese camino” de Julieta Venegas y las que acompañan a la trama con sus letras.

LO MALO: La historia no es de esas inolvidables, algunos diálogos son cursis y no todas las interpretaciones son buenas no porque los actores sean malos, sino porque el guión es simple al querer parecerse a muchas series gringas, estilo de vida que en México no llevamos; la escena barata copiada de “Mujer Bonita” como que no, pero el final nos deja con nuevas situaciones muy complicadas que esperemos se resuelvan en una tercera temporada.