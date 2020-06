Series del momento: DARK

DARK Primera Temporada

Nos ubicamos en Winden, un pequeño pueblo en el que la desaparición de un niño pone en alerta a todos, en especial a cuatro familias: Kahnwald, Nielsen, Doppler y Tiedemann. De eso va la serie alemana Dark, un rompecabezas que muestra una narrativa muy compleja, por lo que debemos tomarla muy en serio y los 10 capítulos de su primera temporada valen mucho la pena. Pocos trabajos logran mantenernos así, atentos a cada detalle ya que abarca diferentes acontecimientos por generaciones con una carga enorme de misterio, principalmente ocurridos en 2019, pero con viajes a 1986.

LO BUENO: Maneja muy bien el suspenso, el sonido instrumental sin duda es extraordinario, al igual que la elección del soundtrack ochentero es adecuado; pese a lo denso de la trama se agradece que sean pocos capítulos para que nuestra cabeza no explote, además cuenta con buenas interpretaciones y las locaciones transmiten soledad, siendo efectivas.

LO MALO: ¡Tantos personajes en distintos tiempos!, así que aquí nada de distracciones con tanto viaje entre pasado y presente, y que de paso tiene que ver con el futuro, atentos, si no es fácil perder el hilo.

DARK Segunda Temporada

¡No me pueden dejar así! Estamos de regreso en Winden, ese pequeño pueblo en el que todos los habitantes traen consigo varios misterios y secretos. Aquí nuestra mente explota totalmente con la enorme cantidad de información que se nos da como parte de una muy buena y sorprendente segunda temporada que agradezco solo conste de 8 capítulos (creo que mi mente no aguantaría más) pero ya me urge la tercera temporada! 27 de junio llega ya!

LO BUENO: Que cada capítulo es emocionante, la forma en la que enlazan todo: pasado, presente y futuro. Los diálogos, la música continúa siendo pieza elemental en este rompecabezas que nos va aclarando un poco más todo lo que ocurre alrededor de esas situaciones extrañas que tienen que ver mucho con el tiempo; me sorprende como a cada personaje le dan su lugar dentro de la historia, todos sobresalen y son importantes por igual.

LO MALO: ¡La cantidad de personajes en distintos tiempos! Pese a que ya estamos familiarizados un poco más con ellos, aún llega un punto en el que hacemos una pausa para hilar a cada uno de ellos en nuestra mente y poder entender.