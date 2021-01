Series del momento: COBRA KAI

Tercera Temporada

¡ME QUEDÓ A DEBER MUCHO! Tomaremos esta tercera entrega como la comodín en la que se extienden situaciones que van de la mano con la interminable rivalidad entre varios de los personajes, para así lograr futuras temporadas; pero lo cierto es que la emoción aumentará para los fans de la saga “Karate Kit”, ya que Daniel Larusso y Johnny Lawrence se unirán para eliminar de una vez por todas a John Kreese, quien aún continúa tratando de sabotear y llenar de odio a los alumnos del Cobra Kai que ahora tiene en su poder, generando problemas intensos al Dojo del Señor Miyagi y el naciente “Colmillo de águila”, dando seguimiento directo del emocionante final que vimos en la segunda temporada y permitiendo el regreso de personajes de las cintas como Chozen y Kumiko (por un viaje que realiza Daniel San a Okinawa) y sí, Ali Mills ya está aquí.

LO BUENO: Si algo le aplaudo a esta serie es la nostalgia que nos provoca y el contar con los actores originales de las cintas populares de finales de los 80’s, tenerlos es bastante especial. Entre lo atractivo que ofrece es el viaje de Daniel donde conoce el verdadero origen de la técnica milenaria que aprendió de su maestro; entendemos de dónde nace el odio de John durante el tiempo que permaneció en Vietnam (en su etapa de juventud), además el carisma de los actores vuelve a hacer gala en especial del par de protagonistas y en específico John con su eterno desconocimiento sobre la tecnología actual; ambos tienen de vuelta a su eterno amor, por lo que recordarán su rivalidad, metiéndole así a la trama más romance adulto.

LO MALO: Pese a su gran cast juvenil, que logra destacar por sus personalidades marcadas, los que antes eran principales pierden fuerza y sus historias no resultan tan atractivas, además Aisha ya no aparece porque “sus padres la cambiaron, después de la pelea, a una escuela privada”. Existen varias peleas totalmente innecesarias, en especial la final que buscó hacer gala de la secuencia extendida (por ser una sola toma) como ocurrió en la segunda temporada dentro del colegio y que a todos nos sorprendió, además el odio por parte de algunos personajes resulta muy exagerado, en especial el de Tory y Halcón (aunque este último cae en redención). Lamentablemente tenemos momentos emotivos pero estos no hacen justicia a lo que hubiéramos querido ver después de las dos temporadas pasadas totalmente emocionantes, ya que esta se siente débil y no llega en realidad a nada en su final. Habrá que esperar por la cuarta…