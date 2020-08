Series del momento: BIOHACKERS

Primera Temporada

La biotecnología está presente en la nueva serie alemana de Netflix en la que una estudiante de medicina va a la universidad con una misión secreta: exponer la supuesta conspiración que vincula una tragedia familiar con una profesora de biología. Ella tiene un hermano gemelo, pero existe algo detrás de su misteriosa muerte a temprana edad a manos de alguien que tiene el objetivo de descubrir la manera en que los bebés nazcan de tal forma en que no sufran algún padecimiento durante su vida.

LO BUENO: Partiendo de que hablamos de ciencia ficción, esta cumple con ser entretenida y en especial una de sus ventajas es que solo cuenta con 6 episodios, de los cuales el primero es muy atractivo, para el segundo y tercero caen, pero del cuarto al sexto al menos la adrenalina regresa y se justifica el famoso accidente con el que inicia, el cual se suma al de la historia de la familia de la protagonista, con una trama medianamente atractiva.

LO MALO: Pese a que los actores no están del todo mal, son sus personajes los que no logran generar química en nosotros, no existe al menos alguno con el que podamos recordar esta serie, que al final de cuentas resulta ser una más de las olvidables y de las que si llega a existir una segunda temporada, esta para nada generaría alta expectación, y tenemos un triángulo de romance típico de toda historia juvenil.