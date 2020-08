SERIES DEL MOMENTO: ANNE WITH AN E

Primera Temporada

Anne, una valiente, apasionada y muy intensa niña huérfana, encuentra un hogar poco común, donde es adoptada por los hermanos Cuthbert, Marilla y Matthew, y es así como comienza su nueva aventura… No me pude resistir al encanto de ver en un solo día la primera temporada de esta serie de la que en verdad me arrepiento no haberlo hecho hace tiempo. La historia es nostálgica, con varios momentos dramáticos y de paso una comedia exquisita, donde los personajes principales y secundarios son totalmente encantadores dentro de estos 7 capítulos que resultan especiales e inolvidables, pero sin duda Anne es de esos personajes que nos llevamos en el corazón por la personalidad aguerrida, directa, tierna, entregada, responsable y hablantina que le impregnaron.

LO BUENO: En general es una serie que se disfruta mucho, y de algo no me advirtieron, y es que mínimo cada episodio tuvo un algo tan emotivo que me hizo llorar, pero también reír por lo bien acomodadas que están las piezas en su narrativa; cada personaje es especial, además de estar bien interpretados, haciendo que con cada una de sus situaciones nos podamos identificar. La ambientación, los vestuarios y la musicalización tienen un toque ideal para hacerla aún más personal, y es que pese a tantas tragedias que le ocurren a la protagonista (viene siendo una Remi), es su fuerza de voluntad y sus ganas de encontrarle solución a todo, lo que la hace brillar, y de paso, tocar el corazón de todos a su alrededor, porque aquí hasta el más duro cae rendido a su encanto.

LO MALO: Es tanto lo que me metí en la historia, que sin duda saber de la llegada de esos dos hombres a la casa familiar ha sido aterrador, porque si de por si en cada capítulo surge algún problema, esto probablemente traerá más situaciones complicadas, así que es momento de darle paso a la segunda temporada.