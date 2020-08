SERIES DEL MOMENTO: ANNE WITH AN E

Segunda Temporada

Si la primera me gustó mucho, la segunda, con sus 10 capítulos me encantó. De una manera, por increíble que parezca, la supera por el grado en que aumenta la pasión en los diálogos, la trama se hace más atractiva y aborda temas “delicados” que me sorprende cómo fueron tratados tomando en cuenta aquella época. Sin duda esta es una de esas series totalmente inolvidables y eso es gracias a cada uno de sus personajes que son bien interpretados, pero en especial todos los nuevos resultan perfectos e inspiradores, además el empoderamiento femenino es fuerte.

LO BUENO: Los personajes son absolutamente encantadores y los nuevos ingresan a la historia de forma correcta y son recibidos con alegría, ya que presentan situaciones interesantes. Aquí seguimos en la misma línea del poder de los niños sobre los adultos, ayudándoles a ser mejores personas, pero ahora los mayores tienen presencia importante; sin duda los hermanos que ahora son padres de Anne se llevan por completo la serie con el poder de su unión, la comprensión, y el dolor que habita en ellos, es su motor, pero principalmente es esa pelirroja de pecas, que se siente fea, la que les enseña el significado de la familia y a todos a su alrededor el poder de la amistad y la nobleza; el amor comienza a aparecer con mayor fuerza, la nostalgia se dispara y la esperanza se respira.

LO MALO: Lo emotivo en la mayoría de sus capítulos, es difícil encontrarle algo negativo a esta serie y más que hablamos de una historia en la que continúa impregnado el drama, el cual se apacigua por ese toque cómico que nos hace sonreír con naturalidad; el incluirle el tema gay y de lesbianismo es con un respeto tan abrazador que se agradece, además de la discriminación; los problemas emocionales suben de intensidad, y cual naturaleza de vida, estos encuentran una solución. Ahora a ver la tercera y última temporada.