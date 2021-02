Series del momento: ALICE IN BORDERLAND

Primera Temporada

Si lo tuyo no es la violencia, la sangre en grandes cantidades y la crueldad extrema, esta serie de 8 episodios de Japón no es para ti, porque todo eso es la suma de una verdadera masacre. “Alice in Borderland”, de Netflix, se encuentra basada en el manga homónimo que sigue la historia de tres amigos, Arisu, Karube y Segawa, cuyas vidas creen que son muy aburridas a pesar de ser un trío de jóvenes sin un fin y con algunos problemas en casa. Durante una celebración de fuegos artificiales, Arisu desea poder vivir en un mundo que esté lleno de constantes emociones, y esto es concedido, siendo transportados a un mundo paralelo post-apocalíptico donde tienen que sobrevivir mientras compiten en peligrosos juegos; en el camino, y entre una gran cantidad de pérdidas humanas, algunos logran llegar a La Playa, tierra para aquellos que dejaron de creer en la esperanza, donde habitan seres que disfrutan y viven en una fiesta constante.

LO BUENO: Si fusionamos “Resident Evil”, “Escape Room” y “Saw”, y si no te sientes incómodo con cada uno de los impactantes sucesos que aquí veremos, esta serie resultará un festín visual y logrará satisfacer al tratarse de una producción que se apoya con efectos especiales de buena calidad y mucha acción; pese a contar con varios personajes, cada uno de ellos son interpretados de forma correcta y logramos identificarlos por su personalidad, además de presentarnos sus historias y el motivo de sus acciones actuales. Hablamos de un juego de corazones, que explota los sentimientos reales de la gente, aquellos que invitan a la traición, y en la que supuestamente, para ganar, se debe matar a mucha gente, incluidos tus propios amigos.

LO MALO: Participantes, intermediarios y ¿quién será el rey?, eso, después del gran éxito que logró esta serie gracias a la fluidez de su guión de la que los fans quedaron contentos, es ya considerada como un magnífico Live Action del que tendremos respuestas hasta su ya confirmada segunda temporada, y es que principalmente si en algo triunfa, es en lograr nuestra atención y disparar la adrenalina que habita en cada uno de nosotros.