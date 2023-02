Series de TV: VIGILANTE – Primera Temporada

Son pocas las series de terror que logran mantenerte en suspenso, y eso es algo que tiene “Vigilante”, creada por Ryan Murphy, la cual sigue muy el estilo de lo que Netflix nos está presentando en cuanto a calidad e historias basadas en hechos reales, en donde existe una obsesión por una lujosa casa que representa el sueño cumplido para varias personas, pero que al habitarla, comienzan a experimentar hostigamientos, lo que nos lleva a sospechar de cada uno de los personajes, y lo peor, es que se trata de un caso que continúa sin resolverse.

La serie cuenta la historia de Nora y Dean Brannock, una pareja que agota sus ahorros para comprar la casa de sus sueños en los suburbios. Poco después de mudarse, los Brannock comienzan a recibir misteriosas cartas del Vigilante, quien promete acechar constantemente la casa y a sus nuevos residentes. A medida que las cartas se vuelven más hostigadoras, la familia se decide a investigar quién es el sujeto extraño.

Es ahí donde se desenvuelve una trama inquietante, creciendo la desconfianza entre todos los vecinos a la par de las tensiones en la casa, siendo 7 emocionantes episodios basados en las vivencias de la familia Broaddus, que, luego de adquirir la mansión en Nueva Jersey, da inicio el acoso por el extraño que se hace llamar “el vigilante”.

LO BUENO: Aplausos merece todo el cast, desde los protagonistas Naomi Watts y Bobby Cannavale, hasta la grandiosa Jennifer Coolidge, la imponente Mia Farrow, Margo Martindale, Luke David Blumm y Terry Kinney; debes prestar atención a cada detalle para sacar tus conclusiones, el ritmo de la trama es ágil y va de forma adecuada para no aburrirte ni estresarte con tanta información, pero es gracias a su musicalización y buenas interpretaciones lo que la hace destacar por completo.

LO MALO: Son muchos los finales falsos que se muestran, cuando creemos encontrar al o los culpables, esto no ocurre, en especial durante los dos últimos episodios no mayores a 45 minutos, por lo que la conclusión no del todo está definida debido a que la naturaleza del caso continúa sin aclararse, dejando en duda si existirá una siguiente temporada con el final abierto que deja la primera.