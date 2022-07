SERIES DE TV: STRANGER THINGS

Cuarta Temporada

¡Esto aún no termina y estamos ante el inicio del fin! Sin duda la experiencia que vivimos en la tan esperada cuarta temporada de la carta fuerte de Netflix “Stranger Things”, es sin duda la más emotiva, emocionante, llena de adrenalina, y que se permite ser la más oscura y terrorífica; cada segundo vale la pena y es inevitable no sentir esa conexión especial con cada uno de los integrantes de ese grupo de amigos a los que se han ido sumando más y que de paso cuentan con el apoyo de su familia; el saber que toda esta aventura llena de maldad y riesgo, parte de un punto tan importante como es el amor en todas sus expresiones, es lo que nos hace saber que estamos ante una de las mejores series creadas para el gusto de todos.

La historia se retoma seis meses después de la batalla en el centro comercial Starcourt, que trajo terror y destrucción a Hawkins. Luchando contra las secuelas, nuestro grupo de amigos está separado por primera vez y tiene que afrontar las complejidades del instituto, lo que no les pone las cosas nada fáciles. En este momento, el más vulnerable de todos, surge una nueva y terrorífica amenaza sobrenatural que representa un nuevo y horrible misterio que, si consiguen resolver, podría poner fin a los horrores del Upside Down.

LO BUENO: El crecimiento y la madurez de personajes como Dustin, Mike, Lucas, Steve, Nancy, Jonathan y Robin, pero en especial de Once, Will y Max (que debo confesar no eran mis favoritos) en la serie, me hizo amarlos al mostrarnos el dolor tran grande que habita en ellos por ciertas responsabilidades, identidades y falta de perdón que traen cargando en los hombros, pero que gracias a la fuerza que existe en los seres a su alrededor como Jim y Joyce, nos hacen sentir parte de esta gran familia de inadaptados que sin ellos pedirlo, tienen la misión de salvar el mundo.

En estos nueve episodios divididos en dos partes vamos a experimentar demasiados sentimientos, porque así como gozamos la escena en que Once golpea a la chica que la molesta en el nuevo colegio, también derramamos lágrimas por aquellos momentos llenos de emotividad por parte de todos los jóvenes (en especial cuando Max flota en el aire, cuando Will quiere expresar sus sentimientos con Mike y cuando él mismo Will recibe palabras de aliento de su hermano Jonathan), y es que ahora que hay más oscuridad, misterio y violencia explícita, la tranquilidad se agota y se nos permite disfrutar con total exquisitez de un ambiente ochentero lleno de nostalgia, con cameos importantes como la presencia de Robert Englund, un soundtrack por demás perfecto, efectos especiales que con el paso de los años han mejorado, un sonido imponente, looks de la época, una excelente química entre todos los actores, y si no fuera menos importante, la llegada de un villano enormemente temible del que su caracterización peca de tétrica e imponente, es decir Jamie Campbell Bower como Vecna, sumado a una narrativa fluida, una historia interesante con viajes al pasado y una fuerza total en cuanto a la manera en que buscamos devorar cada episodio para saber que más nos pueden brindar, y descubrir que nunca nos defraudan.

LO MALO: Para justificar la división (seis episodios y después dos) estos últimos tuvieron una duración de una hora y media el primero, mientras que el segundo, para darle cierre a la temporada, fue cercano a las dos horas y media, calmando con eso la desesperación de los fans por ver la llegada de una gran batalla que se queda corta en cuanto a lo visual que esperábamos, pero que triunfa en lo sentimental.

Y aunque ya debemos acostumbrarnos al score tradicional de esta serie que siempre llega en sus últimos minutos para darnos a entender que esto aún no termina y que nuevos problemas se avecinan, habrá que esperar hasta el verano del 2024 para descubrir lo que ocurrirá ahora que el pueblo está afectado por un reciente terremoto, y lo cual para nosotros marcará la conclusión de esta grandiosa serie.