SERIES DE TV: REBELDE

Primera Temporada

No puedo negar que fui fan en su momento de REBELDE, la telenovela que inició en 2004 y culminó su transmisión en TV durante 2006, y del que se desprendió el popular grupo RBD ganador de muchos premios, donde sus integrantes Anahi, Dulce María, Maite, Alfonso, Christopher y Christian, lanzaron varios discos, hicieron giras y contaron con una enorme mercadotecnia. Si bien la idea original era argentina, la versión mexicana obtuvo lo que hacía mucho tiempo no veíamos, un fenómeno mundial.

Y ahora ante la falta de ideas originales es como Netflix se arriesga a crear su propia versión que en realidad es una continuación directa (como presentación de una nueva generación), por lo que Rebelde, la serie, sigue la vida de un grupo de jóvenes estudiantes de Elite Way School, universidad mexicana de renombre, donde nuevamente seremos parte de dramas y mucha música, además pasiones, amistades y rivalidades, las cuales surgirán en el camino de los nuevos protagonistas.

El resultado: Un proyecto desangelado del que nos consta que tenía todas las intenciones de ser bueno, pero que lamentablemente es forzado en su historia, insípido en su química, carente de emoción y del que sus nuevas canciones (que son pieza importante) pasan sin pena ni gloria, incluidos los covers a los clásicos que ya todos conocemos.

LO BUENO: La buena calidad en la producción y la presencia de Celina Ferrer (Estefanía Villarreal) que ahora es directora de la Elite Way School.

LO MALO: Lejos de las carencias de talento en algunas actuaciones de los nuevos integrantes, ocurre algo curioso, y eso es que a los personajes principales los cobijamos de buena manera, pero esto no es suficiente, y debido a sus 8 episodios, la velocidad en la trama es notable a un grado en que no profundizan en la vida de ellos, aun cuando los adultos y padres presentan a caras conocidas que formaron parte de la generación original de la novela de Televisa.

Falla totalmente en el ritmo, el misterio que le impregnan es muy similar a lo ya visto en “Élite”, “Control Z” y con un toque de “High School Musical”, y “Luis Miguel La Serie” por la repentina búsqueda de una madre, pero ahora con un abuso total del popular AUTOTUNE, nos hace ver que en cuestión vocal Luka Colucci (Franco Masini), Jana Gandía (Azul Guaita), Sebastián Langarica (Alejandro Puente), Esteban (Sergio Mayer Mori), Andi (Lizeth Selene), M.J. (Andrea Chaparro), Dixon (Jerónimo Castillo), y Emilia Alo (Giovanna Grigio) no son los mejores, sumándole el diseño de imagen de cada uno que es horrible.

Le inyectan escenas sexuales innecesarias, temas gay y lésbicos queriendo ser inclusivos de forma natural y no se ve así, no hay esa comedia que se necesita para alegrarnos un poco, las subtramas de los personajes son insípidas, los “villanos” muy débiles junto al misterio alrededor de la famosa Logia, llevándonos a episodios prácticamente aburridos, convirtiéndola en una serie de la que no nos llama la atención ver una segunda temporada.