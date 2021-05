Series de TV: ¿QUIÉN MATÓ A SARA?

Segunda Temporada

No existe nada más emocionante que una serie de ficción llena de intriga y una trama con varios giros, elementos por el que la primera temporada estrenada en marzo del 2021 resultó todo un éxito; la historia creada por José Ignacio Valenzuela nos permitió generar en nuestra mente demasiadas dudas con su explosivo final, es por eso que la llegada rápida de una segunda estaba en la mira con la finalidad de obtener todas las respuestas. Recordemos que Álex Guzmán, quien es liberado tras haber estado en prisión injustamente por casi 20 años, tiene el plan perfecto para descubrir quién mató a Sara, su hermana, y por qué la poderosa familia Lazcano lo culpó de este crimen, pero ahora no todo es lo que parece, existen aún más piezas dentro del rompecabezas y ahora todo se retuerce.

LO BUENO: La primera temporada nos hizo sospechar de todos y eso se agradece, a todos los actores los tenemos de vuelta, aquellos que se ganaron nuestra compasión u odio, y hasta el cierre de esta nuestra idea era que Mariana y Elroy eran los responsables, pero desde los primeros minutos de la segunda, esto queda descartado y todo gira, por lo que comenzamos a tener la presencia de nuevos personajes, que ya existían, pero no los teníamos en total atención, por lo que las sospechas crecen y comenzamos a experimentar un rompecabezas intenso con demasiados temas, subtramas, situaciones y un ritmo enormemente acelerado durante los 8 capítulos con los que cuenta, y esto es lo que nos hace explotar la cabeza porque le resta el impacto que esperábamos…

LO MALO: La serie se respira más como una telenovela por algunas situaciones que ocurren, varios personajes perdieron fuerza y se sienten de relleno, son demasiadas piezas sueltas con la finalidad de sembrar en nosotros el dudar de todos, son muchos personajes y no todos aportan lo que esperábamos, varios de ellos solo hasta el final; en esta se respira un aire forzado en ellos, no es realicen mal sus papeles, es el hecho de lucir sobreactuados por lo mismo de tantas situaciones que viven y el descontrol en la historia, los cortes de edición son veloces y de manera excesiva; algunas situaciones muy rebuscadas con el fin de enredarnos para crear mayor intriga. Las escenas de desnudos vuelven a ser totalmente innecesarias, pero el principal detalle aquí es que los seis primeros episodios no convencen en totalidad y sentimos que no le está haciendo justicia esta segunda parte, el séptimo toma un poco más el sentido, y el último, casi toda su duración es decepcionante en cuanto a lo que imaginábamos o deseábamos ver, y al final de cuentas, llegada la revelación (de forma muy pobre) del [email protected] de Sara, cae por completo en lo cliché.

LO INTERESANTE: Pero atención, y nos la aplicaron para aquellos que pensamos que este era el supuesto final, porque en el último par de minutos, una misteriosa llamada telefónica ocurre, y esto nos vuelve a dar un giro inesperado, ya que Álex logró obtener su culpable, pero todo parece indicar que lo que vimos aquí fue un plan muy bien orquestado por dos personajes que no esperábamos, dejando así abierta la posibilidad para su ya confirmada tercera temporada, es decir, esta fue una serie “comodín” porque los motivos de los verdaderos culpables, aún están por revelarse en la siguiente entrega: “escúchame muy bien, nadie debe saber que nosotros lo hicimos”… Sara, “Primer paciente del proyecto”.