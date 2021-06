Series de TV: POSE Temporada Final

Vive, lúcete… ¡posa!… Y es así como llegamos al final de una serie que sin lugar a dudas siempre será recordada por el enorme grado de amor y honestidad que reflejó en cada uno de sus capítulos, aquellos que iniciaron en el 2018 y que nos permitió querer como nunca a cada uno de sus personajes, quienes nos brindaron enormes enseñanzas de vida con cada una de las situaciones que vivían en una época muy difícil para todo aquel integrante de la comunidad LGBTIQ+, unos años 80 donde una terrible enfermedad comenzaba a cobrar muchas vidas y la desinformación que venía con ello ante el miedo que se convertía en dolor al ver desaparecer a sus seres queridos y la impotencia por no recibir el apoyo que merecían.

LO BUENO: Absolutamente todo; siempre destacaron sus diálogos, llenos de esperanza en donde se mostraba principalmente el valor y la importancia de la familia, donde en específico figura la denominada Casa Evangelista, responsable de recibir a todas aquellas almas extraviadas, que habitaban en las calles y no tenían un rumbo fijo, acreedora de grandes trofeos por su empeño en los diversos concursos dentro de aquel lugar en donde solo existía magia y música; en donde varios personajes se fueron sumando y entregaron todo su amor, lealtad y apoyo mutuo para los momentos difíciles convirtiéndose así en madres, hijos y hermanos por elección.

En lo personal jamás una serie me había hecho llorar tanto (principalmente en esta tercera y última temporada), pero algo curioso es esa sonrisa que se podía dibujar en nosotros durante toda la recta final en la que sí algo me encantó fue el destino que que le dieron a cada personaje, hubo pérdidas, pero cada una se brindó una despedida muy emotiva e inolvidable; por ello es imposible no recordar con cariño a Pray, aplaudir la fuerza de Blanca, tener la rudeza de Elektra, el sueño romántico de Ángel y así podríamos ir describiendo a todos los personajes de los que conocimos su vida y que fueron interpretados por actores de la comunidad que pusieron muy en alto esta producción de calidad, llena de música, atractivos vestuarios y colorido creada por Ryan Murphy, quien en los últimos años ha tenido buen ojo para retratar diversas situaciones que para la sociedad son mal vistas pero que forman parte de una paleta perfecta de colores.

Con este desenlace, vivimos momentos muy dolorosos que nos rompieron el corazón, pero también muchos alegres y en los que sentimos la fuerza y lucha por demostrar que todos somos iguales y que tenemos los mismos derechos, que la igualdad debe existir no importando el molde exterior que se tenga, el color, la forma de vestir o de identificarse hacia la vida, ya que unidos siempre se vencerán las injusticias.

LO MALO: A lo mejor sentimos que llegó muy rápido el final al contar con tan solo tres temporadas, pero está última nos regaló ocho hermosos episodios llenos de valor, importantes sacrificios y enormes cantidades de amor desde varias perspectivas, sacando así a flote un desenlace muy esperanzador que en realidad necesitábamos todos aquellos que disfrutamos este viaje del que su final agridulce, ha resultado una despedida inolvidable.