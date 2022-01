Series de TV: OJO DE HALCÓN

Primera Temporada

Desde que se anunció la llegada de Marvel al popular mundo de las series, la fanaticada enloqueció, ya que gracias a ello se podría disfrutar de varios personajes que no tuvieron tanta presencia en la gran pantalla, lo cual nos permitiría conocer más a fondo sus orígenes. Ocurrió un éxito arrollador con “Wandavision”, seguido de “Falcon y el soldado del invierno” y cerrando con “Loki”, las cuales han sido las de mayor aceptación.

Y con motivo de despedir el 2021, y teniendo como telón la temporada navideña, “Ojo de Halcón” hizo acto de presencia con seis episodios, la cual centró su historia en el superhéroe Clint Barton que se encuentra en Nueva York junto a sus hijos tras los acontecimientos de Vengadores: Endgame, justo después del trágico lapso. Ahora como un ex Vengador tiene en una misión simple: reunirse con su familia para Navidad. Pero no lo tendrá fácil cuando alguien del pasado amenaza con echar a perder mucho más que el espíritu navideño; en esto no se encontrará solo, ya que tendrá la ayuda de Kate Bishop, una arquera intensa de 22 años que sueña con un día convertirse en una súper heroína.

LO BUENO: Hailee Steinfeld como Kate y Jeremy Renner como Hawkeye lograron tener una química repentina y muy positiva, lo que permitió disfrutar junto a ellos las explosivas peleas, la enorme gama de efectos especiales y la invasión navideña de una ciudad fría en donde el espíritu de paz era lo último que existía; no faltó la comedia en tiempo correcto; además la presencia de Florence Pugh como una viuda negra en búsqueda de venganza aportó a la historia en la que los secretos del pasado y el futuro se enlazan para posteriormente dar continuidad a más tramas.

LO MALO: En general, esta es la serie menos efectiva en cuanto a emoción, ya que su último capítulo es el que resulta verdaderamente entretenido, no así los anteriores que pasan un poco desangelados, en especial por los pocos episodios con los que contó. A los villanos les faltó presencia y fuerza. En conclusión es el título más ligero hasta ahorita.