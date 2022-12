SERIES DE TV: MERLINA – 1ra. Temporada

Ácida, sombría, cruel, oscura, y ¡ENORMEMENTE ENCANTADORA! Así podemos definir la bocanada de aire fresco que ha resultado “Merlina”, la primera temporada dirigida por Tim Burton para Netflix, basada en los personajes creados por Charles Addams, y en la cual durante ocho emocionantes episodios, llenos de efectos especiales y misterio, partiremos de una historia totalmente distinta y actualizada a la que conocimos, pero que conserva la esencia de cada uno de los queridos personajes.

Merlina, siniestra hija mayor de la familia Addams, da la bienvenida a su complicada adolescencia, por lo que después de ser rechazada de varias escuelas por su comportamiento poco usual, es ingresada a la Academia Nunca Más, donde acuden todos aquellos Excluidos, lugar en el que buscará escapar sin saber que ahí encontrará lo que según ella no necesitaba: Amigos. Sin embargo, tendrá que enfrentarse a su recién descubierta habilidad psíquica para tratar de impedir una serie de asesinatos que tiene en jaque al pueblo, indagando sobre lo que ocurrió con sus padres 25 años atrás, ya que Homero es considerado un asesino y esto es algo con lo que carga la joven, pero también intentará llevar una buena relación con su madre Morticia, lamentará no poder torturar a su hermano Pericles y de paso descubrirá el complicado amor y diversos destellos de luz y color a su alrededor.

LO BUENO: El toque de antaño que conocimos en las películas con una actualización al mundo moderno que vivimos, resulta un gran acierto para la serie en donde el principal atractivo recae en la poco sonriente Merlina, interpretada por una extraordinaria Jenna Ortega, ahora con sus peligrosas visiones. No podemos dejar de mencionar la sensualidad de Morticia (Caterine Zeta-Jones) y su entero amor por Homero (Luis Guzmán) y el reflejo de relación entre padres hijos, ya que se suma toda una galería de jóvenes personajes con personalidades definidas y quienes juegan en el bando de los buenos y los malos. Pero sin duda tener de regreso a la Merlina original, Christina Ricci, es un enorme regalo para los fans y más al jugar aquí un papel importante como la villana.

Hablar de esta serie es referirnos también a la excelente ambientación, caracterización, los vestuarios, la musicalización y ese aire tétrico, sombrío y de tortura encantadora que sentiremos durante cada episodio con la presencia de monstruos, sangre, comedia colocada en el lugar adecuado y muchísima adrenalina, y es que además de ser testigos del primer baile de la protagonista (con todo y coreografía), también la acompañaremos en su primer “enamoramiento”, un hombre al que besa de forma inesperada por la fuerte atracción hacia él y resulta un asesino en serie.

LO MALO: Me hubiera gustado un poco más ver la participación de Homero, Morticia y Pericles, pero no debemos olvidar que esta primera parte del universo Addams se enfoca en Merlina, por lo que se centra principalmente en las situaciones que viven los jóvenes sin dejar de lado la debida importancia a los adultos, y es que todo parece indicar que de lograr éxito en la plataforma, esta historia puede continuar, aunque de lo contrario, estamos ante una primera que cumple con muchas emociones, personajes entrañables (imposible no amar a Dedos y al Tío Lucas aún con su corta participación), y un excelente y emocionante final, pero al dejar en claro que el mal está ahí, sabemos que Merlina estará lista para enfrentarlo, ya que eso será pan comido después de dejar, por fin, que alguien la abrazara al descubrir que la amistad existe y que no es tan desagradable como lo pensaba.