Series de TV: LA MUJER DE LA CASA DE ENFRENTE DE LA CHICA DE LA VENTANA

Primera Temporada

Desde el título sabemos que esta no será una serie común, aún cuando su trama es lo más común que nos podamos imaginar porque es lo mismo de lo que han tratado los últimos thrillers que han llegado al cine o a las plataformas como películas efectivas adaptadas, principalmente, de algún libro. Pero qué ocurre aquí, desde los primeros minutos la sencillez de esta serie te atrapa y te invita a dudar de cada uno de los personajes clichés en lo que al final de cuentas es una sátira con humor negro y un asesinato, donde siempre, la persona a la que culpan, es a la vecina borracha que gusta de tomar vino y estar husmeando por la ventana para tratar de olvidar un doloroso pasado.

En “La mujer de la casa de enfrente de la chica de la ventana” conocemos a Anna, una mujer que perdió a su hija y que actualmente se ha separado de su esposo, por lo que su familia perfecta se ha desvanecido y solamente ha quedado dolor en su vida, permaneciendo encerrada en casa, con miedo a la lluvia y a volver a retomar su día a día. Cuando un guapo vecino se muda al otro lado de la calle, Anna, con el corazón roto y para quien todos los días son iguales, comienza a ver una luz al final del túnel. Pero pronto será testigo de un espantoso asesinato… o eso cree, ya que su mente no sabe diferenciar la realidad, llegando a un grado de dudar hasta de ella misma.

LO BUENO: Ocho episodios no mayores a 22 minutos que entretienen ya que son ridículos, exagerados, con algunas fallas en secuencia, en donde algunas situaciones son tan obvias que hasta jugamos a ser inspectores, con espacios de humor muy ácido y buenas interpretaciones, en especial de Kristen Bell a quien vemos consumir una cantidad enorme de vino, a un misterioso viudo Tom Riley y padre de una hija, y de un comprensivo Michael Ealy, el ex esposo que sigue al pendiente, todos siendo parte de un guion tan hábil que nos toma por sorpresa en su recta final, porque literal nos agarraron de tontos y no veíamos venir el responsable de los diversos actos atroces.

LO MALO: Me atrevo a decir que nada puesto que cumple con su misión, pero debido a su toque de parodia puede que no sea del agrado de todo el público, además, de lograr aceptación, todo parece indicar que tendremos una continuación que irá enfocada a un tema distinto de “investigación” por parte de la protagonista que ha dejado atrás el abuso de vino, que continuará pintando, pero que ahora ama el vodka.