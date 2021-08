Series de TV: LA MISTERIOSA SOCIEDAD BENEDICT

Primera Temporada

Llegó a su fin después de 8 episodios semanales, la nueva propuesta que Disney+ ha realizado como parte del catálogo que constantemente actualiza dentro de su plataforma, siendo “La misteriosa sociedad Benedict” la responsable de brindarnos una aventura llena de misterio en donde se busca descubrir un plan que tiene por fin dañar la mente de las personas a nivel mundial.

La historia se ambienta en un internado oculto conocido como el Instituto L.I.V.E. donde un grupo de huérfanos debe frustrar un complot de ramificaciones globales mientras crean un nuevo tipo de familia entre ellos. Después de ganar un misterioso concurso para obtener becas, el peculiar Sr. Benedict recluta a cuatro niños con poderes llamados Reynie, Sticky, Kate y Constance para una misión y salvar al mundo de una crisis global conocida como ‘La Emergencia’. Todo indica que el director del L.I.V.E. está detrás de todo esto, así que deben idear un plan para derrotarlo.

LO BUENO: Si bien no atrapa al espectador por ser una historia tenue y básica, trae consigo aventuras interesantes, un cast infantil carismático que desde el inicio, con sus personalidades tan distintas, son enormemente adorables y hacen buena mancuerna con los adultos, la mayoría caricaturescos; además destaca la producción en la que los efectos visuales y principalmente los vestuarios (la paleta de colores en general), brillan como parte del molde de la serie basada en la novela homónima de Trenton Lee Stewart.

LO MALO: No todos los episodios son atractivos y se sienten desangelados; tiene un buen comienzo pero a la mitad cae la historia y lamentablemente el final ha sido muy simple (por no decir aburrido). Todo parece indicar que habrá una segunda temporada, pero en cuestión de interés no logra despertar más allá del lado emotivo que sentimos hacia los personajes y el buen desempeño que realizan; la culpa aquí es el guión con una historia muy olvidable.