Series de TV: JURASSIC WORLD: CAMPAMENTO CRETÁCICO

Tercera Temporada

Y cuando menos nos lo esperábamos, llegó una serie animada de uno de los clásicos consentidos de todos: Jurassic Park, la cual ha resultado toda una bocanada de aire fresco para los fanáticos gracias al carisma de sus jóvenes protagonistas y las aventuras que viven una vez que ocurre un percance. “Jurassic World: Campamento Cretácico” como sabemos ocurre en el mismo lugar de la primera, cuarta y quinta entrega, y allí podemos ver a dinosaurios de la nueva trilogía y los consentidos de antaño.

LO BUENO: Esta aventura inició en septiembre del 2020 con su primera entrega, en la cual unos adolescentes asisten a un campamento de aventuras en el lado opuesto de la isla Nublar y deben unirse para sobrevivir cuando los dinosaurios causan estragos en la isla. Con sus personalidades distintas, es ahora en la tercera cuando ya existe más compañerismo entre ellos, además de su crecimiento emocional y la fuerza que muestran, porque los peligros continúan, sin dejar de lado aquellos instantes emotivos que cautivan a los espectadores a la par de ese score tradicional que nos enchina la piel.

LO MALO: Si bien aquí ya no figura la maldad representada por otros humanos, dejamos esto a una nueva especie que representa un peligro para todos; de lleno nos adentramos en los intentos fallidos que tienen los jóvenes por salir del lugar, y pese a que la animación no es de la calidad detallada que existe hoy en día, eso no le resta interés a todo lo que viven, experimentando junto a ellos la adrenalina, persecuciones, y todo parece indicar que esto continuará en una cuarta entrega.