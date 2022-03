SERIES DE TV: INVENTANDO A ANNA

¡UNA DE LAS PEORES SERIES DEL AÑO! Todos en el mundo de las redes sociales somos una imagen, una mentira que proyectamos al mundo, y eso nos hace tener un poco de Anna Delvey en nosotros mismos. Su intención real no podremos saber cuál era, y su estado mental no del todo estaba definido. Ambición e inteligencia que disfrazaba el reproche hacia su infancia, en especial a su padre, y la falta de aceptación a su alrededor, así podemos definir la serie de drama creada y producida por Shonda Rimes en donde conocemos a una joven de origen alemán, que logró infiltrarse al círculo más exclusivo de la sociedad de Nueva York.

En 2013, Anna se mudó a EU y adoptó una identidad ficticia de una heredera millonaria con acceso a un fondo de más de 60 millones de dólares. Su nueva identidad la llevó a asistir a las fiestas más exclusivas y hospedarse en los hoteles más lujosos. Sin embargo, años después, fue condenada por múltiples cargos de intento estafa, robo de servicios y hurto en segundo grado por defraudar a hoteles y gente adineradas de Nueva York.

LO BUENO: La serie de 9 episodios disponibles en Netflix llega cobijada por la aceptación de “El estafador de Tinder”, por lo que “Inventando a Anna” llega en el momento adecuado para notar que la justicia es distinta para hombres que para las mujeres (él nunca estuvo encarcelado y ella sí). Basada en el artículo de New York Magazine “How Anna Delvey Tricked New York’s Party People” escrito por Jessica Pressler, nos permiten navegar en todo lo ocurrido desde el momento en que Vivian descubre la historia de Anna y se entrevista con ella para desglosar todos los actos, entre reales e imaginarios, hasta llegar a su veredicto, ofreciendo algunos episodios una edición dinámica y haciendo destacar la actuación de Anna Chlumsky como la reportera Vivian, que aún experimentando su embarazo, hace hasta lo imposible por lograr su objetivo: publicar un artículo para sentir que su labor como profesionista obtiene un triunfo, mismo que le dio la vuelta al mundo.

LO MALO: Los episodios 6 y 7 son los mejores por la angustia y ansiedad que reflejan, pero debido a su duración de una hora, se sienten pesados, lentos y extensos, al final dice muy poco, dejándola como una serie monótona. El problema mayor es la mala actuación de su protagonista Julia Garner, carente de la fuerza y rudeza como se necesitaba, a la cual quieren lucir por su moda y no destaca, llevándonos a momentos superficiales en donde no todas las piezas encajan, y lejos de respondernos la pregunta de ¿quién es Anna?, focaliza su atención en los personajes secundarios, muchos de ellos mal interpretados y sin tener una conexión, quienes reflejan el interés humano de estar junto a una chica que decía ser la más rica y con un proyecto enorme, cual sed de popularidad social. Todo resulta una fachaza de una joven con necesidades superiores a sus posibilidades, alguien que creció en una burbuja que la hizo alejarse de su familia, no tener amigos y sencillamente creerse algo que jamás llegaría a ser.