Series de TV: ÉLITE – Quinta Temporada

Estamos de vuelta en las Encinas y todo es una gran fiesta, pero aún con su enorme cantidad de tensión dramática juvenil exagerada, esta quinta temporada ha resultado insípida y muy superficial. “Élite”, la serie española que ha tomado por sorpresa a Netflix y que ha logrado gran aceptación, me deja en claro que todos sus personajes están faltos de amor y eso es lo que los lleva al descontrol de sus vidas, experimentando situaciones intensas en donde las drogas, el sexo y los crímenes los acompañan en su día a día con total naturalidad.

Pese a ser una continuación directa de las historias navideñas que vimos y que nos agradaron, se nota claramente que la fórmula de este producto se está desgastando, principalmente por tantos cambios en su elenco, siendo ahora Valentina Zenere, André Lamoglia y Adam Nourou (por fin incluyen un actor de color y su personaje pasa desapercibido), los nuevos que vendrán a incomodar; ahora nos enfocamos en las consecuencias del final de la cuarta temporada, donde nos despedimos de Guzmán y Ander, e iniciamos con la aparición del cadáver de Armando, lo que desencadena un nuevo misterio, enormes dudas y situaciones en las que se verá involucrado Benjamín y una famosa memoria que traerá problemas a sus hijos Mencía, el intenso Patrick, que ahora está enamorado y sigue en su camino de perdición, y Ari, sin dejar de lado las complicaciones que vivirán Philippe, Cayetana, Samuel, Rebeca y Omar.

LO BUENO: No podemos negar la enorme producción con la que cuenta, la música que siempre ha jugado un papel especial para acompañar los episodios y los vestuarios que generan tendencia. Las interpretaciones de todos los actores de las anteriores son las mejores, ya que se muestran muy cómodos con sus papeles (aun con el abuso de desnudos), además al cierre de cada uno de los ocho capítulos, dejan en el aire la intriga de lo que habrá ocurrido al manejar un misterio que nos pone en duda a todos para indagar sobre el responsable del nuevo crimen cometido que trae en jaque a todos; además el capítulo homenaje a Pedro Almodóvar.

LO MALO: Su historia en esta ocasión no es su fuerte y no tiene el peso ideal para hacerla memorable, además de ir a marchas muy forzadas y no ser entendible en algunas partes; las nuevas caras de inicio no las arropamos de manera positiva, y al final no resultan tan necesarios; los problemas que presenta son ya muy abordados como la violación, la bisexualidad, la falta de amor propio y la vida sin control, y el último episodio es acelerado y la “sorpresa” no llega a ser suficiente, dejando en claro, de paso, que habrá una sexta temporada, ya que nuevas situaciones han quedado pendientes de resolver.