Series de TV: EL JUEGO DEL CALAMAR

Primera Temporada

¡Estamos ante la sorpresa más sádica, dramáticamente efectiva y brutal del año! Una serie que se encarga de mostrar lo más terrible del ser humano, la desesperación y angustia del día a día en cuanto a la necesidad de dinero en ella y la nostalgia de una infancia proyectada a la violencia, el dolor y la lucha por sobrevivir en un juego aparentemente inocente con un premio enorme, una cantidad de dinero excesivo con sangre en las manos.

En “El juego del calamar” un grupo de personas aceptan la invitación de participar en un juego muy extraño, pero sobre todo…letal. Presuntamente, se trata de una dinámica para niños, pero no se dan cuenta que han entrado a una competencia donde cada prueba será una lucha por sobrevivir. El deseo de escapar de sus “miserables vidas” (porque todos tienen deudas muy significativas), los lleva a un juego del que muchos no lograrán salir, y es ahí donde la crueldad se hace presente hoy por hoy como el actual triunfo de Netflix, directo de Corea del Sur con explosivos capítulos que dispararán nuestra ansiedad y nos hará comprender si aún existe bondad en los seres humanos, ya que todo parte de la decepción hacia la humanidad, una crítica a lo social, al machismo, al poder.

LO BUENO: El desarrollo de cada episodio te atrapa por completo gracias a su guión (no podrás parar de verla una vez que la inicies); los personajes se presentan a manera de conocer sus difíciles historias y los motivos por los que decidieron unirse al juego (las interpretaciones de todos son muy buenas); impecable la cuestión técnica y los vestuarios (incluidas las imponentes máscaras); el misterio que se respira alrededor cautiva, pero lo más importante, el giro argumental en el final, algo que no veíamos venir y que nos hace despertar más dudas, además, entre tanta tragedia, se da sus libertades para brindarnos momentos emotivos (en el especial el capítulo sexto que refleja por completo cuán crueles pueden ser las personas en su afán de lograr el éxito), sumado a una ligera comedia, aún cuando sabemos que estamos ante una gran masacre.

LO MALO: Puede que la duración mayor a 50 minutos por cada episodio y algunos efectos especiales no del todo están bien logrados, pero en ningún momento se siente cansada, por el contrario, es tanto el grado de violencia desmedida que los amantes de este género la adoraran y no darán crédito a lo que ven; se habla de una segunda parte (todo parece indicar que el juego nuevamente iniciará), pero según su director Hwang Dong-hyuk, no tiene intenciones de hacerla.