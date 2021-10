Series de TV: EL JUEGO DE LAS LLAVES

Segunda Temporada



Por fin llegó el estreno de la nueva temporada de la serie erótica de Amazon Prime Video que tomó por sorpresa a todos en 2019 gracias al placer culposo que sentimos al identificarnos con los personajes desinhibidos, todos situados en la sociedad mexicana contemporánea actual como una comedia sobre la monogamia en las relaciones, el deseo y la realización personal, y eso sí, con una explosión de erotismo y desnudos explícitos como nunca lo habíamos visto en un trabajo mexicano. La trama sigue a cuatro parejas que son amigas y que para contrarrestar la rutina deciden incursionar en el mundo swinger, intercambiando entre ellos a sus respectivos compañeros. Como consecuencia, cada uno tendrá que lidiar con divertidas y alocadas experiencias que les provocarán reflexionar sobre sus situaciones sentimentales.



LO BUENO: Está de regreso todo el elenco de la primera, quienes ahora llevan un estilo de vida distinto al ser parte de nuevas relaciones debido a separaciones, situaciones económicas por resolver e inconformidades de la vida, pero también se suman Alejandra Guzmán, la mismísima Laura León y Cristian de la Fuente, siendo partícipes de diversos encuentros pasionales en donde dejarán atrás los tapujos e intentarán darle un buen rumbo a sus vidas para sentirse plenos.



LO MALO: Que ahora tomaron la decisión de estrenarla por partes y eso a veces no resulta tan efectivo para el público, sumando 8 capítulos en donde la intensidad subió (sentimos calor con la boda desnudos al aire libre); al inicio falla la química y efectividad a comparación de la anterior, esto al presentar situaciones clichés en las relaciones de todos, la homosexualidad no me gustó como la representan y algunos lucen incómodos en sus papeles. No supieron sacar provecho a las nuevas caras, se sienten colocados a la fuerza en la trama y el tema aquí solamente se limita a llevarnos a la realización de nuevos juegos con tal de ofrecernos escenas muy subidas de tono que al final de cuentas es el objetivo de esta serie.