SERIES DE TV: EL INOCENTE

Después de ver los primeros tres minutos, no podrás desprenderte de esta historia basada en la obra de Harlan Coben, y jamás había sentido nervios de escribir una reseña sobre una serie PERFECTA, más que nada por hacerle justicia a todo aquello que me hizo sentir durante ocho emocionantes episodios llenos de intriga, tensión, violencia y muchos secretos que te involucran; parecería mentira, pero todos aquí son sospechosos. Una noche, hace nueve años, Mateo intercedió inocentemente en una pelea y terminó convirtiéndose en un homicida. Ahora es un ex-convicto que no da nada por sentado. Al sufrir una pérdida obtiene un permiso y fuera conoce a Olivia, que más adelante se convertirá en su mujer, y ahora embarazada, los dos están a punto de conseguir la casa de sus sueños, pero una misteriosa llamada a Olivia vuelve a destrozar la vida de Mateo por segunda vez, y sacar a flote la verdadera identidad de su esposa y su complicado pasado.

LO BUENO: ¿Hasta dónde puede llegar el dolor por la pérdida?. ¿Hasta dónde llegarías por amor?. ¿Perdonarías tantos secretos a tu alrededor?. ¿En realidad estás arrepentido de tu pasado?. ¿Te consideras bueno o malo? Este es un rompecabezas que va moviendo sus piezas de forma acelerada, lo cual permite identificar cada personaje gracias a la introducción al inicio de los episodios, todos interpretados de forma solvente e intensa, además se nos brinda la oportunidad de sacar nuestras conclusiones, y cuando parece que todo va tomando forma, algo nuevo llega y nos sorprende (el último capítulo te volará la cabeza con la revelación de la verdad). Existe maldad, dolor, rencor, venganza, pero también culpa hacia la filosofía de las segundas oportunidades que todos tenemos en la vida, y la cual gracias al perdón, es como podemos volver a nacer al tener la posibilidad de enmendar los errores para hacer las cosas un poco mejor: Aprender a mirar el futuro sin que duela el pasado y así encontrar el alivio.

LO MALO: Me atrevo a decir que nada, porque este tipo de series es de aquellas en donde debes prestar mucha atención a cada uno de los detalles y situaciones dentro de la trama, ya que sin excepción de ninguna, tienen una respuesta y lo deja claro durante los episodios (es increíble el manejo del guión y la fuerza que logra para enlazar todas las historias). Este es un misterio criminal con excelente calidad de producción que llega directo desde España para conquistarte.