Series de TV: CONTROL Z

Tercera temporada

Ante la desesperación por crear una serie que tuviera la misma aceptación y éxito que la española “Élite”, en México surgió “Control Z”, la cual llevó a proporciones descontroladas la violencia explícita durante su primera temporada en la que un grupo de alumnos del problemático Colegio Nacional, son expuestos por un misterioso hacker, el cual parece tener sus secretos más oscuros a su alcance.

Es cierto que la primera estrenada en 2020 logró mucho éxito, mientras que la segunda en 2021 obtuvo una mediana aceptación al fusionar varias historias ya vistas muy al estilo de lo que actualmente se maneja, tipo “Pretty Little Liars”, en cuanto a narrativas de misterio, violencia y caras bonitas de un grupo de actores juveniles que lamentablemente no brillan en cuanto a sus interpretaciones, pero que gracias a la buena producción, es como regresaron para una tercera y última temporada.

Ahora deberán descubrir quién los está chantajeando después del accidente que sufre la nueva directora del colegio, quien cayó de un edificio, muriendo y siendo el cuerpo movido de su lugar, es así como llegamos a Todos Tus Secretos, quien se reactiva y amenaza con quitarles lo que más quieren: Su brillante y reluciente futuro, por lo que una vez más, depende de la insípida de Sofía descubrir quién está detrás de esta nueva amenaza antes de que sea demasiado tarde.

LO BUENO: Pese a las malas interpretaciones de la mayoría de los jóvenes, existen algunos que junto a sus personajes logran salvarse, como es el caso de Michael Ronda como Javier, Patricio Gallardo como Gerry y en su momento Luis Curiel como Luis, de ahí en fuera todos se han vuelto grises y es muy notoria la falta de dicción y buen desempeño del resto del elenco, dejando a los actores adultos en segundo plano con papeles no importantes. La musicalización agrada, se reconoce la calidad en su producción para la cuestión de sets, vestuarios y sonido.

LO MALO: La forma tan acelerada en la presentación de la nueva historia se siente forzada, en si no llega a nada nuevo que no fuera evidente desde la primera temporada; busca generar misterio pero no encajan las piezas, el fondo de los motivos actuales no del todo se aclaran y en su intento por querer dejarnos con la duda de si el verdadero villano fue desenmascarado (Bruno en su afán de vengarse por lo que le hicieron), o si al final de cuentas todo se trató de un plan armando por Raúl (personaje interpretado por el malísimo Yankel Stevan), en su entero afán por recuperar a su novia, cual joven de clase social alta caprichoso que no descansa hasta conseguir lo que quiere, dejando esta conclusión como algo tibio, con piezas mal enlazadas en las que buscan que ocurran muchas cosas sin llegar a nada.