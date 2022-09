Series de TV: COBRA KAI – 5ta. Temporada

Y sin darnos cuenta, Cobra Kai se terminó convirtiendo en una de las mejores series de Netflix debido al gran recibimiento que desde el inicio logró obtener con la gente aún cuando originalmente no pertenecía a la popular plataforma, pero que al retomarla le permitió explotar aún más ese factor nostalgia que ofrece al tener a su cast original en cada una de las temporadas, en las que pasamos por viejas deudas por saldar y romances en ese camino de lo aprendido por Daniel y su eterno enemigo Johnny, sumándose más personajes y presentando a una nueva generación de jóvenes que de igual manera buscan su lugar en el mundo para demostrar de qué están hechos.

Si algo define la quinta temporada es la enorme emoción y adrenalina que brindan en cada uno de sus 10 episodios, pero lo principal aquí es ese trabajo en equipo que lleva al entendimiento de encontrar la redención entre el bien y el mal, reflejado en esos dos Dojos de eterna competencia en la que la enseñanza de lo correcto permitirá la existencia de uno y el fin del otro, aquel que hace un mal propio y a la sociedad en general.

LO BUENO: Volver al universo de “Karate Kid” siempre resulta un verdadero placer y más al tener con nosotros personajes adultos muy queridos por las audiencias y a estos jóvenes que también ya se ganaron un espacio para disfrutar al por mayor cada una de sus aventuras y peleas, permitiéndose también así varios momentos cómicos. Las coreografías mejoraron mucho, las tramas personales tomaron mayor fuerza y sin duda los villanos son totalmente odiables. La emoción de cada cierre de episodio es el ideal y el ritmo de la historia es acelerado pero te lleva a experimentar estrés y tensión, sin dejar de mencionar personajes de antaño que regresaron y nuevas peleas por vencer, además de la revelación de varios secretos.

LO MALO: Parece que la historia no tiene fin, ya que se ha confirmado una sexta temporada, pero sin duda es tan emocionante el final que tenemos en esta quinta que aún queremos más de esta serie en la que siempre tendremos confrontaciones finales que nos encantan, sabiendo que peores situaciones están por venir un villano que no da su brazo a torcer, aquel al que el odio y resentimiento hace despertar el deseo de solo hacer daño al no poder perdonar el pasado.