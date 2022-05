Series de TV: BIENVENIDOS A EDÉN

Primera Temporada

¿Es la mejor serie del momento? Va en primer lugar de Netflix, pero la respuesta es no. ¿Aporta algo nuevo que sorprenda? Tampoco, porque se parece a muchas que ya vimos y es una especie de fusión de todas. Pero… ¿Qué la hace especial? Que es entretenida desde el inicio, visualmente agrada por su fotografía con paisajes atractivos y de paso, pese a sus personajes clichés, llaman nuestra atención y la historia nos va llevando a una intriga por saber lo que está ocurriendo dentro de aquel paradisiaco lugar que se muestra como una explosión de diversión juvenil, lleno de fiestas y algunos excesos, pero que en el fondo guarda un secreto que, como era de imaginarse, no es revelado.

¿Eres feliz? Con esta pregunta Zoa y otros cuatro atractivos jóvenes, muy activos en las redes sociales, son invitados a la fiesta más exclusiva de la historia en una isla secreta, organizada por la marca de una nueva bebida. Lo que comienza siendo un viaje excitante pronto se transformará por completo en el viaje de sus vidas. Pero el paraíso no es realmente lo que parece… “Bienvenidos a Edén”, nos lleva a un mundo de aparente misterio que no queda del todo claro pero que gracias a su ritmo te engancha.

LO BUENO: Sin duda el principal atractivo para el público latino en este drama español con toques de thriller es la presencia de Belinda, la cual roba cámara por completo aun cuando no es la protagonista; funcionan los crudos relatos de cada uno de los personajes que se encuentran también interpretados por Amaia Aberasturi, Tomy Aguilera y Diego Garisa, siendo el lado juvenil muy atractivo, pero sin dejar de mencionar a los adultos, quienes también juegan un rol destacable, principalmente el de los líderes de ese lugar, una pareja en la que no tan fácil debemos confiar.

Si a esto sumamos a los demás personajes jóvenes que habitan en aquel extraño lugar, las situaciones se van tornando intensas durante los ocho episodios en los que tendremos misterio, acompañado por un sonido interesante hasta en mínimos detalles que acompañan a las dudas que van apareciendo frente a nosotros, dando así momentos violentos y cuidando aquellos encuentros sexuales que no necesariamente necesitaron exponerlos al estilo “Élite” para levantar el morbo del público.

LO MALO: Apuesta por un buen ritmo en su capítulo final y el toque de crueldad con los asesinatos es el adecuado, pero falla en no revelar lo necesario que hubiéramos esperado, existen errores en sus secuencias de continuidad y personajes como el de una investigadora misteriosa no aportan nada a la historia, la cual en general no muestra muchas sorpresas, pero de la que sí queremos ver una segunda temporada.