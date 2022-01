Serie de TV: MADRE SÓLO HAY DOS

Segunda Temporada

Entiendo que todas las intenciones de esta serie dirigida por Fernando Sariñana son buenas, en especial porque la primera temporada que llegó a Netflix a inicios del 2021 fue muy entretenida, cumplió con presentar varios temas bien aterrizados, incluía la comedia necesaria y en general la trama se sentía fresca, y de paso, nos brindó la presencia de buenos actores, tanto por la parte adulta como por la juvenil, pero lamentablemente, esta segunda temporada cae en picada de una forma terrible y no hay manera de salvarla.

Como era de esperarse, llega una nueva entrega de esta comedia que cuenta la historia de dos mamás que son polos totalmente opuestos (interpretadas por Ludwika Paleta y Paulina Goto) quienes descubren que accidentalmente sus bebés fueron cambiados al nacer, lo que traerá situaciones complicadas en las que estarán involucrados sus familiares; Ana está casada con Juan Carlos y tienen dos hijos, pero ahora los problemas en pareja son mayores y todo se perfila a un divorcio; mientras que Mariana, madre soltera que cuenta con la presencia de Pablo, el padre joven, intentará estar presente en la vida de la pequeña, pero habrá enredos ya que no siempre estáran en la misma sintonía y ambos están iniciando nuevas relaciones amorosas.

LO BUENO: La producción, la musicalización de la serie y en general la interceptación de todos los actores, en donde también encontramos a Martín Altomaro, Javier Ponce, Liz Gallardo y Elena Del Río.

LO MALO: ¿Quién editó esta segunda temporada? La pregunta es debido a la pésima continuidad y lo acelerados que hacen los cortes de edición durante los ocho episodios, lo que ocasiona que la historia se sienta de forma superficial, vacía, además va a marchas muy forzadas y esto hace que no exista profundidad en las situaciones y problemáticas de los personajes, en donde los nuevos pasan sin pena ni gloria y no logran química con el elenco de base, además se apropia nuevamente del tema lésbico (que no es primordial), el cual es tomado como un pretexto desesperado, junto a más temas sacados de la manga, para dejar en el aire, durante su último episodio, nuevas situaciones para una tercera temporada, que todo parece indicar si se realizará.