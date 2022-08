SERIE DE TV: ANA LA SERIE

Segunda Temporada

Si algo me queda claro desde la primera temporada de “Ana La Serie” es que su protagonista busca romper tabúes de la sociedad al presentarnos diversas situaciones extremadamente grotescas, bajo la idea de ser atrevida y mostrar lo que supuestamente es su vida a lo largo de todos estos años en los que ha formado parte del medio del entretenimiento como novelas, películas, series y comerciales, pero en realidad lo que me pregunto yo es ¿qué se han fumado y más en esta segunda temporada que la historia como tal no tiene pies ni cabeza?

Se sabe que serán en total tres entregas, de las cuales en la primera conocimos el mundo alocado de Ana de la Reguera, la relación tan peculiar con su mamá, La Nena, los miles de romances, su orientación sexual y los deseos enormes de lograr el papel de sus sueños como Morticia Addams, lo que nos lleva a una segunda entrega en donde el amor ahora será más complicado con la reaparición de un personaje que marcó su pasado como protagonista de su novela exitosa, pero ahora formando parte de un proyecto del que no le interesa más estar, es decir “Los Adame”, parodia directa de la popular serie que nos permite entender las inseguridades y falta de decisión de la protagonista al momento de buscar elegir lo que es correcto para su vida y el miedo a ser demandada si abandona el proyecto multi premiado por el líder de “La empresa” y su ex pareja (burla a Televisa), trayendo consigo más locuras y situaciones complicadas todo en su afán de poder, algún día, “obrar bien”, es decir, ir libremente al baño y sacar todo el mal que tiene.

LO BUENO: Parte del atractivo son los actores que participan en esta parodia y que se suman a la burla en general que se hace a los galanes de novela, las madres protectoras, los famosos influencers que no aportan nada al mundo, todo en seis episodios que fluyen rápido por el carisma de Ana de la Reguera, quien ahora invita en apariciones especiales a la fallecida Carmen Salinas, Aracely Arámbula y Christian Meier.

LO MALO: En general el aire que se respira en esta serie es vulgar e incorrecto para aquellos a los que ciertos temas les incomodan como es la religión, la sexualidad y el consumo de drogas, los cuales están presentes de inicio a fin, sumado a las miles de groserías. De momento el bajo presupuesto se nota, pero aún con ello los exteriores se buscan retratar de la mejor manera como es el caso de Veracruz y los videos musicales improvisados. Tenemos de regreso a Chock, interpretada por Paulina Dávila como representación de un personaje de la comunidad, y el amor verdadero continúa siendo representado por Papasito, solo que ahora en la piel de David Palacio, debido a que Carlos Miranda, quien lo interpretó en la primera, no regresó al aceptar un papel en otra serie.

Este es un circo en el que los diálogos pecan de muy naturales y frescos, pero que se sienten muy forzados, porque no todos los chistes funcionan, y lamentablemente le resta muchos puntos ese principal interés que le ponen al hecho de que la protagonista esté muy relacionada con “defecar bien” cual reflejo de ese desprendimiento urgente en su vida caótica, porque lo que parecía ser un sueño cumplido, no lo está siendo y eso la hace muy infeliz, dejando así una ya anunciada tercera temporada que se enfocará en aprender de sus errores y saber de una vez por todas lo que realmente quiere.