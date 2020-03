Ser Mujer en México

Por: Julieta Enríquez

Hace unos meses un amigo me comentó sobre un viaje que haría su hijo de 15 años para llegar a la casa de su familia en una comunidad un poco lejana; él viajaría en autobús toda la madrugada en medio de la sierra entre zonas rurales de Veracruz e Hidalgo. Yo le pregunté si no le daba pendiente que su hijo viajara solo en esas condiciones, y él me respondió que era parte del proceso de crecer, explorar, madurar y confiar porque en esa ocasión él no lo podía acompañar; cuando le pregunte: Y si en lugar de ser hombre en estas condiciones se tratara de una hija, ¿también la dejarías viajar así?, su respuesta fue contundente en voz alta: ¡Por supuesto que no! Una mujer, aun si fuera mayor, estaría corriendo muchos riesgos.

En Marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer ante esta búsqueda incansable de igualdad de derechos y oportunidades en el mundo donde aún existen sociedades en las que la mujer es como un objeto, como un cero a la izquierda, como mercancía, sin derecho a oportunidades, sin decisión sobre su futuro, sus estudios, su matrimonio e incluso su cuerpo, ya que aún se practica la mutilación de genitales, actualmente más de 200 millones de niñas y mujeres han sido cercenadas. Las estadísticas mundiales nos confirman que en un mismo puesto laboral con igualdad de responsabilidades, de capacidad, experiencia y preparación una mujer puede cobrar hasta 16% menos que un hombre, sobre todo en países como México y Latinoamérica, a esto le agregaremos que muchas mujeres llegan a sus hogares después de trabajar a realizar una jornada de labores domésticas, preparar uniformes escolares, supervisar tareas y cuidar el funcionamiento de su hogar ¡Claro que los tiempos cambian! Y no se trata de victimizar, sino de hacer consciencia en que aún tenemos mucho trabajo como sociedad para vivir en respeto e igualdad de oportunidades. Sin embargo nuestra mayor urgencia hoy es la SEGURIDAD, México fue el primer país en tipificar el delito de feminicidio ante los altos índices de ejecución y violencia hacia las mujeres, en el 2019 más de 1,000 mujeres fueron asesinadas en México, ¡si, más de 1,000! otras miles de acuerdo a las denuncias fueron violentadas, acosadas, violadas, secuestradas y desaparecidas, los recientes casos de Ingrid y Fátima llenan de dolor, rabia, indignación y escalofríos a la sociedad.

¿En quién nos estamos convirtiendo? Claro que el ideal es que la seguridad sea por igual para todos hombres y mujeres, niños y niñas, que el estado garantice nuestros derechos pero no está sucediendo ¿Y nosotros qué estamos haciendo?

Hacer un paro nacional de un día sin mujeres no va a resolver tantos pendientes, pero alzar la voz es importante porque todos estamos expuestos, no comprar, no salir es solo una forma pacífica de decir ¡Basta! ¿En qué momento normalizamos en México la violencia de género? No esperemos que una mujer de nuestra familia sea parte de las estadísticas para actuar, seamos solidarios, maduremos como sociedad dejando de polarizar y criticar sin hacernos cargo de los cambios que si están en nuestras manos.

Yo vivo en CDMX y me encantaría poder disfrutar más mi ciudad, pero no me siento segura al salir a caminar, ya me escapé de taxi de secuestro, ya me robaron la cartera, ya escuché entre lágrimas a mis amigas, ya conocí a madres cuyo dolor solo te puede desgarrar el alma, así que yo también me vestiré de morado el 9 de marzo mientras aguardo un vuelo a San Francisco, llevaré mi sándwich hecho en casa con mi botella de agua para NO COMPRAR NADA. ¿Y tú qué harás?

