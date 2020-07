Scoob! está de vuelta...

Sin duda uno de los recuerdos más representativos que tenemos de nuestra infancia son aquellas caricaturas que veíamos en las tardes después del colegio o el fin de semana en la barra que pasaban por TV, y no me dejarán mentir, pero uno de los personajes que se ganó el corazón de todos, es aquel que forma parte de Hanna-Barbera, un perro noble y de buen corazón, temeroso y siempre hambriento de nombre Scooby Doo, el cual después de ser una animación exitosa por varias temporadas, dio su salto al cine con actores juveniles conocidos de la época allá por 2002, lo que llevó a una continuación en 2004 (en lo personal fueron mucho de mi agrado), a la par de otras dos cintas que directo se fueron al formato casero; pero ahora, lamentablemente no pudiendo hacer su arribo a la gran pantalla, es como las plataformas digitales nos presentan “Scooby” la cual será todo un goce para los nostálgicos de corazón por regresarnos a los origines, y sea de paso, con la presencia de personajes tan queridos que se suman a los ya reconocidos integrantes de Misterio a la Orden (Capitan Cavernícola y Pulgoso, por mencionar algunos).

Ahora, esta cinta animada de 2020 nos cuenta cómo se conocieron los amigos comelones Scooby y Shaggy, y cómo se unieron a los jóvenes detectives Fred, Velma y Daphne para formar la famosa agencia. Con cientos de casos resueltos y aventuras compartidas, la pandilla se enfrenta al misterio más gigantesco y complicado de sus carreras: un complot para que el perro fantasma Cerbero campe a sus anchas por el mundo. Mientras corren a toda prisa para detener el denominado “perroapocalipsis” mundial, descubren que Scooby tiene un legado secreto y un destino épico mayor de lo que nadie imaginaba.

Con el intro característico que de fondo tiene ese tema musical que nos llena de alegría, una serie de aventuras totalmente divertidas que vienen mucho de la mano con una comedia muy fresca y noble, además de los clásicos momentos emotivos, son algunos de los puntos favorables que tiene esta cinta en la que lo más importante es dejar demostrado el valor de la amistad, claro, sin dejar de mencionar la personalidad de cada uno de los personajes a quienes conocemos en su infancia hasta dar el salto a la juventud donde se encargan de resolver, muy a su estilo, cada uno de los misterios, sumando la belleza, el intelecto, la inteligencia, y el corazón, en cada uno de sus movimientos.

Teniendo en sus voces en el idioma inglés a varios actores reconocidos, el doblaje al español por su parte respeta la esencia, y he de reconocer que algo muy acertado resultó el introducir la tecnología actual dentro del filme, ya que vemos la aparición de celulares, sus populares Selfies, además de adaptaciones a la cultura pop que hoy se encuentra entre los jóvenes de las nuevas generaciones, es lo que nos lleva a un buen desarrollo de la trama, presentando también un giro en cuanto a superhéroes se refiere.

Puede que la animación no sea de la calidad a la que estamos acostumbrados hoy en día gracias a Disney y Pixar, pero lo cierto es que se defiende aun cuando a sus pocos días de aparecer, la crítica no ha sido del todo favorable con el regreso de Scooby, pero lo que aquí importa es el noble sentimiento que le inyectaron al proyecto para hacer de estos personajes una presencia actual y demostrar que Misterio a la Orden está presente en nuestros corazones.