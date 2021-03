Schitt$ Creek: La multipremiada serie canadiense

Algo me decía que debía ver esta modesta serie de comedia, y después de saber toda la cantidad de premios que ha ganado recientemente, puedo confirmar que es totalmente divertida, la cual gira en torno a los Rose. Cuando Johnny Rose, un magnate que pierde todo su dinero ante el declive de sus tiendas de video, su esposa, la estrella de películas Moira, y sus dos hijos, el inconformista David y la interesada Alexis, deben romper con su lujoso estilo de vida. De esta manera, y buscando reconstruir su imperio, inician un nuevo estilo de existencia desde un pequeño poblado rural que en su actualidad representa su único activo, Schitt, que una vez compraron como una broma. Después de un maratón semanal, cada una de las seis temporadas con las que cuentan tiene una magia especial que la hace sencillamente inolvidable.

PRIMERA TEMPORADA – 2015

Esta serie, creada y protagonizada por Eugene Levy y su hijo Dan Levy, trae consigo también en los roles principales a la grandiosa Catherine O’Hara y Annie Murphy, formando así a una familia que uno adora desde los primeros minutos por sus personalidades, resultando ser una comedia blanca, actual y honesta en la que ese cambio de vida los lleva a experimentar situaciones que jamás imaginaron, teniendo de fondo a nuevas personas con las que tratarán de socializar y que de igual manera le impregnan un tono muy agradable a la narración de sus aventuras, habitando en un pintoresco lugar y donde destaca también los vestuarios tan peculiares que usan; los problemas que enfrentan, líos de amor y ese choque de clases sociales, garantiza las carcajadas, además sus capítulos tienen corta duración (menos de 22 minutos), lo que le ayuda a ser más ágil y directa.

SEGUNDA TEMPORADA – 2016

Ahora sentimos mayor familiaridad con el matrimonio formado por Johnny y Moira, quienes se cuestionan si en realidad son buenos padres para David y Alexis, por lo que emprenderán una misión que consiste en unirse y apoyarse más. Sin duda la comedia blanca está garantizada, vuelven a cautivarnos esos atuendos excéntricos y la personalidad de cada uno: El padre trata de buscar ingresos, la madre ahora intentará formar parte de la asociación del pueblo y trabajar al lado del alcalde para tomar decisiones; el hijo, que comienza a aceptar su identidad, trabaja en una tienda de ropa; mientras que la hija ha tratado de superar sus enredos amorosos y labora como secretaria en una veterinaria, y el caos será intenso.

TERCERA TEMPORADA – 2017

Comienzan a trabajar y aprenden a ahorrar: El padre Johnny ahora labora en el motel del pueblo y desea apoyar a su nueva dueña Stevie para buscar más clientes; la mamá Moira, toda fasion y con sus pelucas, trata de tomar buenas decisiones en su puesto y muestra lo importante que es para ella la familia; el hijo David ahora quiere emprender su propio negocio y en ello conoce a Patrick, con quien se asocia para la nueva tienda y surge ahí la inesperada chispa del amor; mientras que la hija Alexis regresa a la escuela para terminar el bachillerato y su relación con Ted (que ahora es su jefe en la veterinaria) vuelve a hacer brotar esa chispa de cariño entre ellos, todo esto sumado a diversas historias de los habitantes de este lugar que es su nuevo hogar.

CUARTA TEMPORADA – 2018

Es muy agradable tener a todo el cast original con el que nos encariñamos desde el principio, y tanto protagonistas como secundarios tienen buena presencia y a cada uno le dan su tiempo y espacio para sentir familiaridad con sus historias. La velocidad en los episodios sigue agradando por el toque cómico que te hace reír a carcajadas a veces con solo verlos y tenemos varios momentos emotivos en los diálogos padres e hijos o entre amigos, pero principalmente lo que aquí funciona es la química de todos y el amor se respira en el aire. La trama no cae en temas de relleno, por el contrario, es inclusiva y muestra todo con naturalidad y respeto, no cae en vulgaridades y lo mejor: la familia Rose lucha por salir adelante con honestidad y humildad.

QUINTA TEMPORADA – 2019

Hablamos de pequeñas locaciones, girando la trama alrededor de un motel, una cafetería, una botica y una veterinaria, y eso es lo que la hace recordarnos mucho a las series de los 90’s que buscaban prestarle más atención a las historias de los personajes; la química entre todos sigue igual de positiva, la emotividad se logra en varias secuencias y la musicalización va al ritmo rápido entre los episodios. Tenemos una pedida de mano, el inicio de un nuevo viaje, las esperanzas por regresar al estrellato y los deseos enormes por sacar adelante este lugar, claro está, con sus respectivos contratiempos dramáticos.

SEXTA Y ÚLTIMA TEMPORADA – 2020

Cuando una serie tiene varios elementos que la hacen especial, el cariño por sus personajes y su historia nos hace estar deseosos de querer ver más de sus vivencias, pero también es cierto que es mejor dar un final en el tiempo en que el éxito ha estado de su lado; y eso es lo que ocurre con Schitts Creek, la cual durante seis temporadas nos regaló inolvidables momentos de risa, nos contagió de emotividad y se le aplaude por la naturalidad con la que abordó diversas situaciones, mostrando el valor de la familia en los tiempos difíciles, el apoyo de los amigos y esa apuesta por una trama inclusiva, logrando con ello varios premios en este trabajo que el pasado 2020 llegó a su fin.

Me agradó el final que le dieron a todos los personajes, quienes tomaron las mejores decisiones para hacer de su vida lo que realmente los hace ser felices; aprendimos varias lecciones, nos divertimos, pero fue imposible no llorar durante su desenlace, acompañado por la despedida de cada uno de los integrantes de la familia Rose, con un Johnny y Moira tan diferentes pero de los que su amor siempre estuvo presente; de un caprichoso David que pese a su intenso carácter, logra dejar atrás sus temores; y de una Alexis que retomó sus estudios y aprendió a ser independiente, no necesitando de un hombre a su lado para ser feliz. Cada personaje secundario colocó su granito de arena y tienen su evolución, lo que nos permitió sentirlos más cercanos, logrando así un cast de actores que brindaron buenas interpretaciones.

Fue tal el éxito de esta serie que los fans no perdieron oportunidad de mostrar su amor por los personajes y caracterizar a sus hijos para las tradicionales fiestas de Halloween en EU, o los más jóvenes adquirir alguno de los personajes creados por la famosa marca FUNKO.