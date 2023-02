Sarah Bustani realiza Pasarela Primavera 2023

La diseñadora Sarah Bustani presentó sus nuevos diseños en Liverpool Plaza Las Américas, y aunque por motivos de mal tiempo su avión no pudo aterrizar, ofreció una entrevista telefónica con El Dictamen para hablar de su ropa: “Para este temporada de primavera les tenemos una colección muy colorida (amarillo, lila, azul rey), con diseños, con escotes, conjuntos de dos piezas, faldas, shorts y las mangas tipo globo que no pasan de moda, tratando de ser atemporal, para que puedan seguir usándolas aunque pase el tiempo”. Bustani se vio apenada por no poder estar con los veracruzanos que se dieron cita durante su pasarela, pero comentó que ya está en pláticas para en un futuro regresar con un nuevo desfile, invitando a que la sigan en sus redes sociales, Instagram @sarahbustanioficial, y twitter y facebook @sarahbustani, espacios donde se mantiene en contacto directo con sus admiradoras, quienes seguramente portaran sus diseños esta temporada.

Sarah Bustani. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Rosario Gamas y Wendy Risso. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Sofía Díaz y Ximena Díaz. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Dennif González Guerrero y Erika Moscoso. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Sandra y Berenice Díaz. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Carol Espinosa. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Ariatna Prieto. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Liliana Acosta, Rebeca Acosta y Guadalupe Rivera. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Adry Uscanga. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Brenda Salazar. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Diana Lezcano. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen