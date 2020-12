Sagrada Familia de Nazaret

Lucas 2:22-40

En este domingo veintisiete de diciembre, la Iglesia nos invita a celebrar la sagrada familia. El texto del Evangelio, Lucas dos, veintidós al cuarenta, que les invito a leerlo a nivel personal.

Por otra parte, el Papa San Pablo VI, cuando va Manila, dice que Nazaret es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús.

Su primera lección es el silencio. Como desearíamos que se renovara y fortaleciera en nosotros el amor al silencio. Este admirable e indispensable hábito del espíritu tan necesario para nosotros que estamos aturdidos por tanto ruido, tanto tumulto, tantas voces de nuestra ruidosa y en extremo agitada vida moderna.

Silencio de Nazaret, enséñanos el recogimiento y la interioridad, enséñanos a andar siempre dispuestos a escuchar las buenas inspiraciones y la doctrina de los verdaderos maestros. Enséñanos la necesidad y el valor de una conveniente formación de estudio y de la meditación de una vida interior interna, de la oración personal que solo Dios ve. Se nos ofrece, además, una lección de vida familiar, que Nazaret nos enseña el significado de las familias, su comunión de amor, su sencilla y austera belleza, su carácter sagrado e inviolable, lo dulce e irremplazable que es su pedagogía y lo fundamental e incomparable que es su función en el plano social.

Finalmente, aquí aprendamos también la lección del trabajo. Nazaret, la casa del hijo del artesano. Cómo deseamos comprender más que este lugar, la austera pero redentora ley del trabajo humano y exaltarla debidamente. Restablecer la conciencia de su dignidad, de su manera, que fuera a todo patente, recordar aquí bajo este techo, que el trabajo no puede ser un fin en sí mismo y que su dignidad y la libertad para ejercerlo no proviene tan solo de sus motivos económicos, sino también de aquellos otros valores que le encausa hacia un fin más noble.

También, durante estos días o durante este año, muchos hermanos han sido golpeados, han perdido a sus seres queridos y ciertamente, el Papa Francisco en este documento sobre La Alegría del Amor, él mismo nos habla acerca de esta muerte de los seres queridos. Dice que en general el duelo por los difuntos puede llevar bastante tiempo, en algún momento del duelo hay que ayudar a descubrir que quienes hemos perdido un ser querido, todavía tenemos una misión que cumplir y que no nos hace bien querer prolongar el sufrimiento, como si eso fuera un homenaje.

La persona amada no necesita nuestro sufrimiento, ni le resulta halagador que arruinemos nuestras vidas, tampoco es la mejor expresión de amor recordarla y nombrarla en cada rato, porqué es estar pendientes de un pasado que ya no existe, en lugar de amar a ese real que ahora está en el más allá, su presencia física ya no es posible, pero si la muerte es algo portento, es fuerte el amor como la muerte.

El amor tiene una intuición que le permite escuchar sin sentidos y ver en lo invisible. Esto es imaginar al ser querido tal y como era, sino poder aceptarlo y transformarlo como es ahora. Jesús resucitado, cuando su amiga María quiso abrazarlo con fuerza le pidió que no lo tocara, para llevarla a un encuentro diferente. El prefacio de la liturgia de los difuntos expresa bellamente, dice el Papa, “aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad, porque la vida de los que en ti creemos Señor, no termina, se transforma, porque nuestros seres queridos no han desaparecido en la oscuridad de la nada, la esperanza nos asegura que ellos están en las manos buenas y fuetes de Dios”.

Para todos, una bonita semana y un feliz año lleno de la presencia del Señor.

Dios los bendiga.