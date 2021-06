Rosa Esmeralda y OJ visitan El Dictamen

Rosa Esmeralda, ganadora “Palmas de Oro” intérprete regional mexicana

Rosa Esmeralda tiene tan solo 15 años de edad, pero cuenta con una carrera musical de ocho años ininterrumpidos. En su viaje de promoción por la zona conurbada visitó El Dictamen para compartir su gusto por la música regional mexicana: “Al principio había personas de mi edad que me decían que cantaba música de viejitos, pero a mí siempre me ha gustado lo regional mexicano, siento que tengo una conexión con sus letras”.

La actual ganadora del Galardón Palmas de Oro, en la categoría mejor intérprete regional mexicana, habló acerca del reconocimiento: “Se me dio la oportunidad de ganar este galardón, estoy muy orgullosa y feliz de haberlo recibido; al principio era algo que no podía creer, pero creo que tantos años de dedicación a la música, ensayos y horas trabajando, han valido la pena”.

Para este 2021: “Hice un disco que todavía no está disponible, aunque creo que en algunos meses se podrá lanzar; esta producción tiene algunos años que se empezó a grabar, pero como estuve en mi proceso de cambio de voz no pude terminarlo; se lazará este año, y si nos da tiempo, lanzaremos uno con la voz que conocen ahorita”.

Continuando con las actividades presenciales con los debidos protocolos: “A lo mejor en unos días haga una presentación en mi ciudad, en el parque municipal, estaré en un pequeño festival como parte de los festejos por este premio. Me gustaría llegar muy lejos, me motiva mucha gente apoyándome, en mis inicios me sentía ignorada, casi nadie creía en mí, salvo mis padres y el Antonio Cueto, quien impulsó mi carrera, me llevaba a eventos, y eso es lo que me ha motivado a seguir adelante; es algo que yo disfruto y amo, creo que podemos avanzar y ganar más premios como este, esperemos que sea el primero de muchos”.

La carrera de Rosa Esmeralda tuvo su historia de inicio por una de las películas de Disney: “Descubrí que cantaba cuando salió la película “Frozen”, interpreté una canción, la cual mi papá me escuchó y dijo que cantaba bien, y desde ahí, mi primera presentación fue en un domingo cultural en el parque de la ciudad, interpretando “Cucurrucucu paloma”.

Para finalizar: “Quiero agradecer a Edi Alberto Martínez, vicepresidente de CANACO; a Ángel Cárdenas quien me está apoyando hasta la actualidad; Antonio Cueto que me ayudó desde mis inicios; Antonio Cruz del Ayuntamiento de La Antigua, así como a mis papás que me han apoyado siempre, mi papá es músico y toca el saxofón, tenemos un grupo musical llamado “Zona Latina”, también canto ahí, es música versátil, por eso es que mi padre me ha guiado; y mi madre que me ha apoyado con los vestuarios, maquillaje y peinado porque yo no sé; en general a todas esas personas que siempre han creído en mí…”.

OJ, ganador “Palmas de Oro” cantante de música urbana

El Dictamen, recibió al cantante OJ, quien platicó de su carrera musical a un año y medio de iniciar: “Me dedico a grabar música de reggaetón urbano, soy un talento nuevo y estoy muy contento con lo que he logrado hasta ahora. Llevo tres sencillos, “De Prisa” que tiene una producción grande y profesional, lo cual intento dar al público; “Discreción”, que pertenece a la misma compañía con el maestro Isidro Martínez; y “Corazón duro”, grabado con Nelo Ceballos en Veracruz”.

Su destino musical desde un principio estuvo ligado al talento familiar: “En sí no sabía qué quería hacer; a mi papá siempre le gustó la música, le gustaba cantar de joven; a mi mamá le gustaba la poesía y componer, creo que de ahí obtuve parte de mis talentos. Soy afortunado en decir que no se me ha complicado nada, hago todo lo que he querido y está saliendo mejor de lo que esperaba”.

Viendo las complicaciones como oportunidades: “Con la pandemia he tenido varias presentaciones virtuales, y aunque muchos se quejan de la pandemia, yo lo veo como un tiempo para entrenarme, pues yo era nuevo en esto, aprendiendo más y poco a poco logré formarme. Lo que me define es mi voz, ideas y estilo, es por eso que tomo las decisiones de lo que se tiene que hacer, cómo se debe de hacer, además cuento con un equipo grande detrás de mí que me está apoyando, creo que lo importante es hacer buen equipo, ellos son únicos, estando de las manos de Dios”.

Al ser su propio compositor, OJ reveló qué lo inspira: “Hace varios años empecé a escribir, no es que yo agarre y diga voy a escribir algo o en este momento me voy a inspirar, al contrario, me agarra en el momento en que menos espero, y es por eso que debo tener mi teléfono cerca, para ponerme a escribir. Las canciones están escritas por mí, porque quiero brindar algo único; me inspiro en vivencias y cosas que me platican, pero más que nada en trasfondos míos; algunas personas se expresan pintando, otros bailando, y a mí se me dio escribir”.

El ganador de Palmas de Oro como mejor cantante de música urbana dijo su sentir al recibir el galardón: “Primero no lo crees, hasta que ya lo tienes; definitivamente me produce alegría, al igual que la gente que ya me empieza a pedir fotos o me dicen “yo te sigo”; antes no lo veía porque no era muy conocido en el aspecto musical, pero ahora siento que se me están abriendo las puertas”.

Para terminar: “Sigan apoyándome, jamás imaginé que en un año lograría tanto como hasta ahorita”.