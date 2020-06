Rodolfo Iglesias: Actor de Teatro

Para lograr el éxito siempre debe existir dedicación, entrega y profesionalismo, lo cual te permitirá ir abriendo puertas de ese gran mundo de expresión… Rodolfo Iglesias, originario de Veracruz y que ha vivido en diversos puntos de la República Mexicana, ha actuado en teatro y televisión educativa, además de ser parte de dirección y producción, lo cual se suma a su actual desempeño como docente de artes.

En teatro, por mencionar algunas de sus obras, ha participado en “Ahora te puedes marchar”, “La fuerza de la vida” de Ricardo Verastegui, “Vuela más alto”, “Santísima madre”, “El club de los olvidados”, “Amor, amor”, “En esta casa no se juega con los muertos”, “Corriendo por el balcón”, “El rincón de los sueños” y otra más como “Detrás del espejo” del maestro Lorenzo Gómez Chelius, “¡Qué plantón!” de Memo Méndez y coautoría de Marina del Campo, “Vaselina” de Jim Jacobs y Warren Casei en tres ocasiones, y además ha sido invitado al Festival de Teatro de Córdoba con la obra “El jardín de los recuerdos” que fue la pieza inaugural de dicho evento, colaborando tambien con la actriz veracruzana Karla Graham en “Vaselina la adaptación”, “Los fantasmas de Scrooge”, “Mamma mía” y “Caperucita y el lobo”.

“Fui director y docente en Nautillus, compañía independiente con quien dirigí y produje “Navidad por siempre” y “En un bosque negro”, ambas obras escritas y dirigidas por un servidor para el Ayuntamiento de Veracruz con el apoyo del Lic. Ricardo Cañas, las cuales sirvieron de marco para la conmemoración de los 500 años de Veracruz”.

Entre algunas de sus actividades, en La Antigua “Noche de Leyendas” de su autoría y dirección, participó en Microtreatro como Productor, Director y Actor con las puestas en escena “Puntos Suspensivos” bajo la dirección de la actriz mexicana Cecilia Suárez (CDMX), “Pepito Calachi, el niño que puede volar”, “Azul deseo” del libro “Libertad bajo palabra” de Octavio Paz con la escritora Elizabeth Gómez de la CDM, por mencionar algunas. “No es la primera vez que doy clases de teatro, para Universidad del Valle de Orizaba campus Córdoba ya había realizado “Ganadoras el musical”, “La granja” y “Se vende una mula”. Siempre me ha gustado de apoyar las causas, pues he colaborado no solo en eventos como jurado, sino dirigiendo obras para el museo comunitario de Jamapa; jurado en cuatro ocasiones en el “Miss Guadalupe”, certamen del Instituto Guadalupe en Córdoba, en Apodaca, Nuevo León, jurado del encuentro de Teatro Regional; en Tehuacán, Puebla como jurado del encuentro de Danza por la SEP y la SEMS”.

Para CONACULTA y Salas de Lectura con el programa “Para Libros”, al igual que la obra “El pato y la muerte” del cuento Ingles del autor Wolf Erlbruch traducido al español.

En la Televisión trabajó para el Canal 88 de Orizaba trabajó en el Programa “La máquina” dedicado a la música del pasado, mientras que en la CDMX fue imagen del “Canal M de México” del empresario David Magallón, donde no solo realizó intervenciones en televisión educativa, también en breves capsulas de Radio Anáhuac 1670am.

Cabe mencionar que por su extensa trayectoria, ha recibido reconocimientos como “Diploma del IMSS” de Córdoba (Talentos teatrales) en 2011, dentro del XI Festival de Teatro, además se ha hecho presente atendiendo invitaciones de honor en Tierra Blanca, donde impartió interesantes charlas.

“Para noviembre de 2019 recibí la Medalla de Plata y Diploma de Honor por parte del H. Ayuntamiento de Veracruz y la Institución de la Superación Ciudadana, en el Capítulo VI “Cultura” por dedicación y desempeño como Actor de Teatro ante la destacada labor dentro y fuera de nuestro Estado”.

Actualmente es el Director del Centro de Teatro y Cultura A.N.D.A. Delegación Veracruz, la cual cuenta con la Carrera Profesional de Actuación con licencia de la A.N.D.A. México, el organismo más grande del país y uno de los más importantes en América Latina con sus casi 86 años de experiencia, en donde ha contado no solo con el apoyo de grandes amigos, sino de personalidades del medio del espectáculo nacional, pues dicho trato se cerró apadrinado por la primera Actriz Laura Zapata, la productora Yolanda Garza, Norma Lazareno y la primera actriz Aurora Clavel, con el apoyo de la Delegada Regional de la A.N.D.A. Norma Irene López y dando inicio con el apoyo del Actor Jesús Ochoa, actual secretario general y el secretario del interior y exterior Marco Treviño, teniendo entre los invitados recientes a actriz Lilia Aragón, el actor Antonio Cerezo, la maestra Norma Muñoz, encargada del departamento de vinculación académica del CENART, Rafael Perrín quien tiene un sin fin de éxitos en la TV y teatro como “La dama de negro”, quienes han venido a Veracruz a dar clase a sus alumnos que desean realizarse como actores profesionales en dicha carrera con tres años de duración, contando así con una primera generación integrada por gente de Córdoba, Orizaba, Tierra Blanca, Xalapa, Coatzacoalcos, Boca del Río y por supuesto Veracruz y quienes cuentan con un nutrido grupo de profesionales docentes como Sergio Pavón, Isis Zavala, Elizabeth Bautista, entre otros destacados veracruzanos.

Es así como se hace presente en Expresiones Veracruzanas para El Dictamen, que reconoce el esfuerzo realizado por un joven que ama su profesión y que se dedica de lleno en realizar cada uno de sus proyectos para que estos logren ser de éxito.