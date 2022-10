René Morteo, autor veracruzano presenta “Los Horrores de Ámsterdam”

Sinopsis

Se piensa que los neerlandeses no creen en los fantasmas, pero esto no significa que los fenómenos paranormales no existan. Especialmente en una ciudad tan antigua, grande y multicultural como Ámsterdam.

Los ámsterdameses lo ignoran, pero a lo largo de los siglos han convivido con brujas, zombis, fantasmas, piratas desalmados, casas encantadas, lobos, monstruos marinos, demonios, poltergeists, almas en pena, bakrus, “jorkas”, asesinos seriales, duendes, nixes, bestias voladoras y hasta nazis de ultratumba.

Estos libros son una antología sobre las leyendas de la ciudad cuya finalidad no es convencer al lector de la existencia de los fantasmas. Por el contario, el objetivo principal de este trabajo es demostrar que detrás de muchas de los cuentos de horror existe cierta veracidad histórica. Por desgracia, esta veracidad muchas veces se excluye de los registros oficiales a pesar de que estas historias tienen la fuerza para darle identidad a la sociedad y a la ciudad donde ocurren.

La primera entrega recopila todas las historias del corazón del centro histórico, desde el río IJ hasta el Rokin, y desde la calle Spui hasta la Plaza del Mercado Nuevo. La segunda entrega abarca todas las historias de los canales de Ámsterdam, el río Amstel y las afueras de la ciudad.

Orígenes

Aunque no lo pareciera, de alguna manera, este libro tuvo su origen en Veracruz, aunque llevo más de una década viviendo en Europa. Hace muchos años, en una fiesta de universitarios internacionales, un grupo de amigos comentamos lo extraño que nos parecía que los Países Bajos no tuvieran historias de fantasmas.

El asunto quedó en el olvido por muchos años. Luego me mudé a Ámsterdam y poco después comenzó la pandemia del coronavirus. El periodo de aislamiento neerlandés duró 2 años y fue muy estricto. Con tanto tiempo libre me dispuse a estudiar la historia de la ciudad.

En un principio puse mi atención en los orígenes de la ciudad y sus canales. También me enfoqué en las historias de la Segunda Guerra Mundial, aunque en realidad mi investigación iba avanzado a la deriva. Entonces llegó la temporada del “Dia de los muertos” del 2020 y algunos de mis contactos publicó una foto de un viejo libro que leí en mi pubertad: “Leyendas de Veracruz”, de Francisco de Francisco Broissin Abdalá.

Esa publicación me recordó el día que una maestra nos encargó hacer una exposición sobre un tema libre y como se acercaba el día de los muertos, yo decidí realizar mi presentación sobre los “lugares encantados” mencionados en ese libro. Un sábado otoñal, con un viento huracanado, dos amigos se unieron a mi aventura y juntos recorrimos el centro histórico de Veracruz, armados con el libro, un mapa de la ciudad y una cámara Kodak morada con un rollo de 24 fotos. Al caer la noche nos refugiamos en casa de uno de mis amigos, cenamos pizza, pan de muerto y chocolate caliente. Luego vimos el estreno de “Hocus Pocus” en la televisión. Fue una tarde perfecta que me permitió redescubrir el centro de la ciudad de Veracruz y me introdujo en el periodismo.

Así que decidí repetir la hazaña, esta vez como adulto y —claro está— en otra ciudad. La tarea fue titánica. No solo porque la información que encontré está disponible sólo en neerlandés; también fue difícil porque estas historias de fantasmas muchas veces estaban escritas en neerlandés antiguo. La adaptación al español y al inglés de estos antiguos poemas es algo de lo que estoy muy orgulloso.

El enfoque del libro

A medida que me encontraba una leyenda de la ciudad, me di cuenta que estas historias estaban fuertemente ligadas a los dueños de las casas y lugares donde sucedieron. Entonces mi interés comenzó a fluir del fantasma hacia las personas, los lugares y el periodo histórico en el que sucedieron los “sucesos paranormales”, siempre con un pregunta en mente: ¿Por qué se manifiesta este fantasma?

Sorprendentemente la respuesta era mucho más mundana y menos “sobrenatural” de lo que muchos se esperan. De ahí que el objetivo de estos libros sea conocer a los fantasmas de Ámsterdam para redescubrir la historia de la ciudad.

Disponibilidad

Los horrores de Ámsterdam volumen 1 y 2 en español se encuentran disponibles en Amazon.com.mx en pasta dura y pasta blanda. La versión electrónica (Kindle) tiene un precio muy accesible e incluye ambos volúmenes en una misma edición.

Los fantasmas de Ámsterdam son reales y tienen algo valioso que contar, ¿Te atreverías a escucharlos?