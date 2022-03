Regresa a Veracruz la máquina del tiempo: ’90´s Pop Tour’

Ari Borovoy, Federica, Lynda, Elías y Sergio en entrevista para EL DICTAMEN

La máquina del tiempo ha encendido sus motores nuevamente; después de 110 conciertos realizados y más de 2 millones de boletos vendidos, una nueva etapa del 90s Pop Tour llega al World Trade Center Veracruz para hacerte revivir la década que dejó huella con canciones nuevas que te llenarán de nostalgia y alegría, esto el sábado 2 de abril a las 21:00 horas con KABAH, JNS, MAGNETO, SENTIDOS OPUESTOS, BENNY IBARRA, LYNDA, ERIK RUBIN y ANA TORROJA.

En su pasada visita de promoción al puerto, Elías de Magneto, Sergio O’Farrill de Kabah y Ari Borovoy, estuvieron en las instalaciones de EL DICTAMEN: “Estamos aquí para invitar a toda la gente después de una pandemia que nos pegó por igual, siendo un concierto con 58 canciones, todo un repertorio que estuvo en las listas de popularidad en su momento, que todos conocemos y hemos escuchado sin importar la edad”.

Entre las actualizaciones de esta nueva gira: “El escenario será igual de impresionante, 360 con algunos cambios de iluminación que lo hace completamente nuevo, los duetos, canciones que ya habían escuchado ahora reinventadas”. Perteneciendo a uno de los sectores más golpeados por la pandemia, los cantantes contaron su experiencia durante estos casi dos años: “Esta industria fue la más golpeada de todas, y lo que hicimos la mayoría de los artistas fue tratar de mantenernos en forma, lo que hicimos fue reinventarnos en las redes sociales y en la parte del ejercicio, también buscamos hacer cosas diferentes, como dedicarle tiempo a la familia, haciendo una versión mejor de nosotros, hicimos todos los streaming que pudimos, pero es momento de regresar y Veracruz no fue la excepción, ustedes levantaron la mano y pidieron que viniéramos”.

Para despedirse: “A toda la gente que nos lee, somos Elías, Ari y Sergio, y los invitamos a que no falten este 2 de abril al WTC para disfrutar de un espectáculo que tienen que vivir, porque no es lo mismo verlo, que vivirlo”.

LYNDA ESTÁ DE REGRESO

El icono musical de los 90s, Lynda, platicó en exclusiva con EL DICTAMEN, comentando como fue invitada a participar en el 90s Pop Tour: “La verdad fue hace varios meses, he tenido contacto con Ari desde aquella vez que estuve como invitada en algunos conciertos, de hecho muchísimo antes cuando aún no regresaba a los escenarios, estuvo al pendiente de cuáles eran mis planes y proyectos a futuro, siempre comentaba que dejaba las puertas abiertas para cuando yo quisiera formar parte, y bueno, después del año brutal de la pandemia, se dio a conocer que se reiniciarían los conciertos, y fue cuando me dijo que no solamente podía ser invitada, si no que podía formar parte del elenco, y me pareció que los tiempos eran perfectos; me llenó de ilusión decir que sí”.

Después de muchos años apartada de los escenarios, Lynda experimentó gran cantidad de sentimientos por estar frente a un gran número de admiradores: “Antes estaba bastante nerviosa por estar desconectada para estar en mi lugar sagrado, mi casa con mi familia, con mi hijo, con mi compañero de viaje, pero ahora es tiempo de salir, de presentarme a ensayos, entrevistas y todo lo que conlleva la preparación de un show tan grande, causa un poco de angustia y presión, pero una vez ahí me sentí como pez en el agua. Ha pasado toda una vida desde que me retiré, cuando desaparecí estaba empezando mis 20, en ese momento me encontraba creciendo y madurando bajo una rapidez increíble, tenía muchas responsabilidades; puedo decir que no tuve una adolescencia como la mayoría de las personas, ya que desde los 14 años que se lanzó mi primer álbum, estuve hasta los 21-22 años arriba de un escenario, pasaron muchas cosas una vez que me fui, la más importante es que soy madre, ahora tengo a mi niño de 11 años, con él me convertí en su guía. De forma indirecta tuve presencia en la música apoyando a mi compañero de vida en sus producciones musicales, haciendo coros y voces para muchos temas promocionales”.

En su regreso como solista: “Vienen muchísimos proyectos que desafortunadamente se tuvieron que poner en alto por la pandemia, pero saldrán proyectos nuevos que definitivamente tomarán vida mientras estamos en el tour”.

Para finalizar: “Esperamos que adquieran sus boletos para este 2 de abril, visiten la cuenta de Instagram del 90s Pop Tour, y la cuenta de mis compañeros y mía, todos los días estamos poniendo noticias nuevas y videos de los ensayos”.

FEDERICA DE KABAH

A pocos días de recibir al 90s Pop Tour en Veracruz, Federica Quijano, de Kabah, ofreció entrevista exclusiva para EL DICTAMEN, platicando lo que significa regresar al escenario: “La verdad ha sido para mí como un bálsamo para el alma, son de esos momentos que se vuelven inolvidables porque compartir el escenario es una gran experiencia; tengo las expectativas al 1,000 %, después de estar encerrados, pararte con toda la gente que también ya quiere salir es muy bonito, con la finalidad de traerles recuerdos increíbles; solo les puedo decir que habrá muchas sorpresas, la alineación cambió, el escenario cambió un poquito, y las agrupaciones también cambiaron, eso hace que de inmediato todo el playlist sea diferente, así que vayan preparados, no lleven tacones y vayan con la disposición de bailar y cantar”.

Con Kabah también hay planes para este 2022: “Celebraremos los 30 años de la agrupación, se tienen planeadas muchas cosas y conciertos, pero esto de la mano con los 90´s, lo cual agradecemos BOBO, quienes una vez más nos tomaron en cuenta”. Ser madre, cantante y diputada la mantiene ocupada todo el día: “Yo creo que las mamás estamos bendecidas, porque las horas nos rinden más, hoy por hoy es una bendición la oportunidad de ser madre, trabajar y hacer algo por mi país, regresarles todo el cariño que me han brindado durante todos estos años en Kabah, mi faceta política evidentemente es a favor de la discapacidad con grupos vulnerables y la cultura”.

Para terminar: “Invito a toda la gente de Veracruz para que nos acompañen este 2 de abril, “agárrense de las manos”, vamos a tener un súper concierto”.

Sin duda este espectáculo ha demostrado ser por mucho, la gira consentida en México, pues cada leyenda de la década de los 90´s deja y entrega lo mejor de sí para hacerte vivir una noche inolvidable; déjate llevar por tus sentidos y vive 90´s Pop Tour, un espectáculo de más de tres horas donde hay nuevas sorpresas.

Para venta de boletos en www.superboletos.com. COSTOS: Diamante: 2,990 pesos, Oro: 2,128 pesos, Platino: 1,438 pesos y Plata: 748 pesos.