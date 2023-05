Raymix presenta su nueva producción “Mi otra mitad”

El cantante Edmundo Gómez Moreno, conocido por sus admiradores como Raymix, visitó El Dictamen para presentar su más reciente producción titulada “Mi otra mitad”: “Hola amigos de El Dictamen, soy un cantante y productor de electrocumbia, mucha gente me conoce por mis canciones “Oye mujer” y “Tú y yo” que grabé con Paulina Rubio, en este momento estoy presentando mi disco número cuatro con colaboraciones con Mariana Seoane, María León y con C Kan”.

ACERCA DE “MI OTRA MITAD”: “Este disco es muy versátil, se llama “Mi otra mitad”, y a pesar de tener electrocumbia, también canto por primera vez bachata y pop, estoy experimentando estos géneros musicales, porque me gusta lo nuevo para no aburrirme. La mayoría de las canciones estás escritas por mí y otras en coautoría, trae de todo, tristeza, sabor, alegría”.

SUS INICIOS: “Yo empecé mi carrera como ingeniero aeronáutico, haciendo una pasantía en la NASA, ahí siempre ponía canciones para acompañarme en el proyecto, y fue cuando se me ocurrió la idea de empezar a hacer una fusión de música electrónica con cumbia, ya que antes fui productor de música electrónica, y así fue como nació el proyecto”.

CANCIONES FAVORITAS DEL DISCO: “La canción que ha despegado muy bien se llama “El final de nuestra historia”, este remix lo hice de una canción que originalmente se llama “Los hombres también lloran”, está muy bonita y a la gente le ha gustado, ya tenemos 20 millones de plays y en lo personal mi favorita del disco, en segundo lugar está “Mi otra mitad”, que aunque no es sonidera, es más tipo cumbia Lounge Chill, es muy hermosa para mí, es un poema, y la tercera canción que a mí más me gusta es “Adicto a tu cuerpo”, es una bachata”.

FUTIURAS COLABORACIONES: “Ahorita no estoy muy emocionado con las colaboraciones, porque en estos tiempos la colaboración está muy elitista, si no eres el artista número uno no te hacen caso, aunque la música sea buena, por eso, ahorita solo aceptaría las colaboraciones que salgan de buena manera y de buena fe de ambas partes, compartiendo un gusto mutuo por la canción que vayamos a interpretar”.

EL MUNDO DE LA CUMBIA: “La cumbia aún está estigmatizada, siempre dicen que es música para pobres, para nacos, para jodidos, esa es la realidad, se oye feo, pero es la verdad, aunque estamos trabajando para que poco a poco eso se vaya revirtiendo, y la cumbia sea simplemente un género musical que no tenga que encasillarse en ningún estrato social”.

REDES SOCIALES: “Pueden encontrarme en todas las redes sociales como @raymixmusic, y si quieren regalarme un momento de su tiempo para escucharme, les juro que les va gustar, es una mezcla de cumbia con toques electrónicos, con un sabor a espacio o universo, ese es mi estilo”.