Rauw Alejandro impacta con su Saturno World Tour 2023

El puertorriqueño impactó con un espectáculo sin igual en el estadio de béisbol Beto Ávila, mostrándose emocionado por estar cerca de sus admiradores veracruzanos por primera vez. Además contó con impactantes pantallas, bailarines, pirotecnia y un gran sistema de sonido, provocando que los asistentes disfrutaran de temas como Gatas, Desesperados, Cazadores, El Efecto, Sexo Virtual, Dime Quién, No me sueltes y De Carolina, entre muchos otros. “Saturno World Tour 2023” es un concierto que reunió a una nueva generación deseosa de ritmos alegres, con los cuales bailar, no dejando el lado el momento emotivo cuando Rauw Alejandro interpretó Vampiros, recordando a la cantante española Rosalía, su actual prometida.

