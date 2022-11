Raúl Serrano trae “Yo soy Chavela”

El autor, productor y director de escena de Yo Soy Chavela, Raúl Serrano, platicó con los lectores de El Dictamen sobre la afamada puesta en escena basada en la vida de Chavela Vargas que pisará tierras jarochas el próximo 30 de noviembre.

“Chavela es la primera de mis cuatro musas, de las cuatro mujeres que me han acompañado a lo largo de la vida: Chavela Vargas, Frida Kahlo, María Félix y Pita Amor, de las cuatro mujeres, la primera que yo tomé y la llevé a los escenarios fue a Chavela Vargas, de eso tiene seis años, seis años de que estrenamos en la Ciudad de México, es una obra que ya tiene camino andado, que mucha gente la conoce, pero es la primera vez que viene a Veracruz, aquí ya conocieron a Frida Kahlo que para mí es mi segunda mujer, ahora les toca conocer a Chavela Vargas”.

Con este espectáculo, “van a encontrar una historia de la cual se van enamorar, es una Chavela Vargas muy humana de la cual todos nos podemos identificar con sus sentimientos, podemos ver a la mujer que amó, es que Chavela fue amor, amor amor amor, amor a las mujeres, amor a México, amor a la música, pero lo más importante fue el amor que le tenía a la vida, y de ahí es donde se justifica esa vida tan larga, 93 años”.

La Musa de Serrano que interpretará a esta icónica celebridad será: “Laura Cortez definitivamente, es quien lleva seis años haciendo a Chavela Vargas, ¿qué por qué la elegí,? los muy amigos de Chavela Vargas me decían “tú no la elegiste, la eligió Chavela Vargas, ella es quien la eligió”, todo inició con mi proceso de búsqueda, cuando decidí montar yo soy Chavela por primera vez necesitaba a una actriz que diera honor a los pantalones de Chavela, lo cual estaba muy difícil, la verdad no sabía quién, pero fue Maru Dueñas que en paz descanse, la que me dijo que si alguien tiene esa personalidad y esa forma de plantarse en el escenario era Laura Cortés, y yo le decía “NO, nada que ver, Laura está en musicales, su tesitura de voz es completamente opuesta a la de Chavela, su imagen no tiene nada que ver” y ella me decía “habla con Laura” y esa vez Maru me puso el teléfono y me dijo “márcale ahorita, te la comunico”, sinceramente fue más a la fuerza por Maru, y empecé a trabajar con Laura, y el proceso fue magia, tras magia, tras magia, y por eso nunca más volví a soltar a Laura Cortés”.

Yo Soy Chavela es más que una obra excelentemente bien lograda, “yo la he definido como una carta de despedida, la escribí en dos momentos importantes y precisos, la empecé a escribir el día que Chavela murió, en el momento que Chavela muere nos fuimos todos a la funeraria en donde estaba siendo velada, estuvimos ahí acompañándola, cuando yo regreso de la funeraria empiezo a escribir, yo sabía que de alguna manera como seguidor de ella tenía que hacerle un homenaje, agarré la computadora y empecé, sólo que llegó un momento en el que me atoré y ya no supe qué más plasmar, porque era el momento en el que Chavela se enfrenta a la muerte de su mejor amigo José Alfredo, entonces yo no entendía cómo explicarlo, porque era un sentimiento que yo no conocía, les podría hablar de la muerte de mis abuelos, de algún tío o de algún vecino, pero no de tu mejor amigo, era algo que no existía en mí, porque yo nunca lo había experimentado, desafortunadamente a los dos años de la muerte de Chavela muere mi amiga de toda la vida, y para mí fue un shock emocional, pues fue una muerte completamente inesperada, ella no estaba enferma, muere de un infarto fulminante, y regresando de la funeraria agarré la computadora, se me quitó el bloqueo emocional, y fue mi manera de exorcizar mi dolor, terminando la obra, entonces la escribí en dos momentos muy importantes de perdida que fue Chavela Vargas y mi mejor amiga, por eso yo la he definido como una carta de despedida”.

El espectáculo Yo Soy Chavela a diferencia de Frida en su presentación en Veracruz cambiará de escenario y platillos, “En esta ocasión se están generando muchos cambios, para empezar la función será en miércoles, estamos yendo en contra de lo habitual, pero creo que la misma Chavela era así, representa ese estoy en contra de todo, una de sus frases eran “¿Por qué no?, porque yo puedo”, y entonces dijimos, la vamos a hacer en miércoles, bien locos nosotros, miércoles 30 de noviembre en el Salón Presidentes de CANACO, en el centro de Veracruz, emprenderemos como lo hicimos con Frida Kahlo un concepto de cena show, con un menú mexicano, porque por supuesto hablar de Chavela Vargas es hablar de México, entonces la comida mexicana va a estar presente y la gente va a tener la oportunidad de disfrutar de un show completo, como se ha montado en la ciudad de México y en otros estados de la República, así intacto lo traeremos a Veracruz, en cuanto al vestuario que usará Laura les puedo decir que portará un jorongo que es una réplica exacta de uno de los utilizados por Chavela, fue hecho por artesanos de Tlaxcala, quienes se atrevieron a hacer una réplica del jorongo más representativo de Vargas, y aunque no es seguro todavía, podría portar un segundo jorongo, que en ocasiones hemos tenido la suerte de utilizar, una pieza original perteneciente a José Alfredo Jiménez, la historia de ese jorongo es la siguiente, Laura Cortés es sobrina nieta de José Alfredo Jiménez, entonces ese jorongo pertenece a la señora Lola Jiménez, mamá de Laura y Lola Cortés, y el día que nosotros estrenamos Yo Soy Chavela en la ciudad de México, llegó Doña Lola a entregarnos el jorongo de José Alfredo Jiménez, el cual lo hemos utilizado un par de veces nada más, porque es una reliquia, es una joya, no sé, a lo mejor nos los traemos a Veracruz para que lo vean aquí, que estén cerca de él, que sientan la vibra que tiene, el olor, porque después de tantos años sigue teniendo el olor de José Alfredo Jiménez, vamos a ver, igual y les damos la sorpresa”.

Para despedirse, Serrano Lara dijo, “Quiero agradecer a El Dictamen por abrirnos las puertas una vez más, por todo su apoyo, agradecer a la gente de Veracruz que se ha portado siempre increíble con nosotros, y que los esperamos el 30 de noviembre en CANACO Veracruz, desde ya pueden hacer sus reservaciones, es muy importante que se apuren para que aparten su mesa, pueden contactarnos en CANACO o directamente con nosotros por medio de nuestras redes sociales, “Yo Soy Chavela” en Facebook, Instagram, en mis cuentas personales “Raúl Serrano Lara” en Facebook, Instagram, en Twitter; el costo es de 850 pesos por persona, sé que puede parecer caro, pero la gente que ya vio Frida, que vivió esta experiencia de una cena show, sabe que es una cena bien servida, sabe que es un espectáculo de calidad, que lo vale, y que Veracruz necesita este tipo de espectáculo, merecen ver cosas de calidad, y sobre todo algo muy importante, Chavela Vargas vivió 10 años en Veracruz, Chavela Vargas amaba a Veracruz, el día en que estrenamos Yo soy Chavela, era para nosotros una meta, un sueño, poder presentar yo soy Chavela en este estado, nos tardamos seis años, pero deseamos que la gente nos apoye, que nos ayuden a pasar la voz, nos recomienden, que vayan, que se atrevan, si no vieron Frida, que esta vez sí se atrevan a conocer a Chavela Vargas, les garantizamos que van a salir contentos, que van a salir con una sonrisa y posiblemente una lágrima va a rodar por sus mejillas”.