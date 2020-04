Rachelline Centomo y el mundo de las artes y el diseño

De nombre real Raquel Ivette Sandoval Arias, desde hace más de una década adoptó el nombre de artista “Rachelline Centomo”, que al final, dentro del mundo de las artes y el diseño, se ha vuelto casi su nombre real puesto que la mayoría de las personas la reconocen como tal: “He dibujado desde que tengo uso de razón y diría que alrededor de mis tres años ya empezaba a dibujar mujeres, que a mi parecer, eran hermosas, y solía terminarme paquetes completos de hojas que me daban en casa con montones de dibujos a lápiz y crayones coloridos alusivos al rostros y la figura femenina como tal”.

Es así como va creciendo y más allá de ser un hobby, poco a poco se volvió su estilo de vida, pues no había momento en que no lo hiciera y claro está, al momento de comenzar a decidir una vida profesional, se inclinó por la Licenciatura en Diseño Gráfico, que además de darle conocimientos básicos sobre el uso de programas para la creación de contenido gráfico visual a través de diferentes plataformas y medios de difusión, también le permitía escoger como especialidad el área del dibujo y la ilustración; es egresada de la Licenciatura en Diseño Gráfico de la UCC generación 2010-2014.

En 2015 se preparaba para continuar complementando sus estudios y cursar una maestría en Ilustración en la Universidad de Edimburgo en Escocia, planes que no pudo llevar a cabo debido a los tiempos retrasados en México para la expedición de documentos necesarios que solicitaba la universidad, así que además del trabajo diario, decide tomar el tiempo para ir puliendo sus habilidades en la ilustración digital vectorial e ir creando mejores retratos de mujeres y colocándonos en redes sociales para comenzar con la difusión de su trabajo personal bajo el nombre “Cabecita de Alquiler”, creado exclusivamente por ella y sus propias influencias e inspiración: “Este nombre que me creo para compartir mi trabajo de ilustradora independiente contiene obra gráfica variada tanto de la forma tradicional como digital pero específicamente mi trabajo lo baso en la creación de figuras femeninas hermosas con diferentes contextos y características, pero eso sí, con bastante color y una mezcla innumerable de figuras, símbolos y detalles que me ayudan a presentar la perspectiva y admiración que tengo por mi propio género y que me parece de suma importancia porque deteniéndonos a pensar más a fondo yo creo que mucho de lo que nos hace seres humanos está estrechamente ligado a la figura femenina desde “La Creación” y luego podría agregarle también “La Historia”, “La Memoria”, “La Cultura”, “La Artes” y otros muchos temas y situaciones que durante mucho tiempo fueron solamente expresados a través de la creación de artistas masculinos, pero que también es necesario verlo desde el punto de vista del género femenino y el compartir el cómo nos vemos a nosotras mismas, qué es lo que tenemos y podemos compartir con otras mujeres y niñas que también están ahora expuestas a un pensamiento diferente y que ha ido cambiando de a poco con todo este trabajo de creadoras como yo, que disfrutan de reinterpretar a la mujer en sus muy diferentes estados físicos, emocionales y culturales principalmente”.

En su trabajo de ilustración le encanta explorar con muchas texturas, tonos de piel, combinaciones de color para maquillaje, tonalidades de cabello y algo que le causa mucho ruido es también esta parte de no involucrarse con el espacio en blanco y, por tanto, en el 90% de sus obras van a encontrar el espacio utilizado al 100% y tratando de que también el fondo sea parte fundamente del personaje femenino: “En 2015 tuve la oportunidad de presentar un cartel dedicado a la Película de Snoopy en mi primer exposición colectiva en la Fiesta del Cine Europe Barcelona 2015 de la mano del estudio 20th Century Fox, que aunque fue un diseño diferente a mi tema principal, me permitió experimentar el ámbito de las artes a nivel Internacional y me permitió visualizar la participación en espacios y proyectos fuera de México, y debo decir que este trabajo constante me ha ido abriendo puertas en otros países, además de conocer gente maravillosa que me ha invitado a participar a partir de este año en diferentes eventos y exposiciones colectivas en lugares como Alemania, Italia, España, Noruega, Luxemburgo, Brasil, Argentina, Puerto Rico, Chile, Colombia, entre otros y que también me involucró con una actividad muy bonita que es el Arte Postal como medio de intercambio de obra plástica entre los activos en esta, pero que aquí en México y en específico aquí en el Puerto de Veracruz me abrió las puertas en 2018 para realizar en coordinación con la Dirección de Turismo y Cultura del H. Ayuntamiento de Veracruz la primera exhibición Internacional de Arte Postal “Mientras la Vida nos Dure” en conmemoración al Día de Muertos en el Puerto y se presenta a finales de Octubre, en donde reúno más de 250 tarjetas postales junto con sus sobres provenientes de más de 20 países; ya han sido 2018 y 2019 los años en los que la he presentado y espero que este año, a pesar de los tiempos difíciles que estamos viviendo, pueda llevarse a cabo”.

Gracias también al reconocimiento de su trabajo por parte del Lic. y secretario general Fermín Acevedo, del Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano “Correos de México”, ha llevado su colección de ilustración “Imaginarias” a la sala de exposiciones temporales de su Casa de la Cultura Postal como parte del protocolo inaugural de este nuevo recinto el pasado 12 de noviembre de 2019 en compañía de los principales directivos de diferentes instituciones del país que acompañan a Correos de México.

Actualmente, además de varios proyectos personales y colectivo en los que está involucrada y que irá compartiendo en un futuro, se encuentra trabajando en su espacio cultural independiente “Rosa Mexicano Colectivo Cultural”, en donde además de ser un espacio dedicado al aprendizaje de varias disciplinas artísticas y multidisciplinarias, también es un espacio para la difusión del arte postal y en donde actualmente llevan un proyecto de intervención urbana llamado “La Calle es Nuestra” en donde regalan obras de arte en pequeño formato en las calles de Puerto y es realizado simultáneamente con colegas en Argentina, Colombia, Chile, Venezuela, Catalunya y Turquía.

Para contacto en Instagram: cabecitadealquiler y rosamexicanocolectivocultural; además en Facebook: Cabecita de Alquiler y Rosa Mexicano.