Presentan collar “Todas somos una”

La diseñadora de joyería Alejandra Sánchez colaboró con Erika Mikel, Katya Ortiz y Sabrina Zárate en la creación de un collar conmemorativo por el mes de la sensibilización del cáncer de mama en el mundo. La pieza es un collar corto hecho en cristal y chaquira rosa, con separadores en chapa de oro y un dije colgante de perla, con un costo de 250 pesos.

La creadora habló de lo que representa el crear el collar: “Esta pieza la hice pensando en realizar un pequeño reconocimiento a todas las mujeres que se encuentran librando la dura y extenuante batalla del cáncer de mama, y desde luego también, para quienes de manera favorable o no, han atravesado este difícil camino. Es por ello, que cuando mi amiga Erika Mikel me llamó para proponerme este proyecto “todas somos una”, no dudé en tomarle la palabra y entrarle… un proyecto muy padre en el que estaremos donando el 50% de la venta para pagar mastografías a mujeres de escasos recursos a través de MUAC”.

En representación de MUAC estuvo su presidenta Beatriz Cruz Solórzano, al igual que la Directora Ejecutiva de El Dictamen Bertha Ahued Malpica, como invitada especial.

El objetivo inicial de la venta del collar es la donación de 50 mastografías, las cuales ayudaran a muchas mujeres veracruzanas a detectar a tiempo esta enfermedad. Los puntos de venta son las cafeterías Bonito Café o en la página de Facebook: Alejandra Sánchez Joyería de autor, y recuerden que la prevención y detección temprana puede salvar muchas vidas.

Katya Ortiz, Beatriz Cruz Solórzano y Alejandra Sánchez. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

La diseñadora del collar Alejandra Sánchez. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Beatriz Cruz Solórzano, Presidenta de MUAC Veracruz. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Katya Ortiz. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Sabrina Zárate. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Ximena Álvarez Mikel. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Beatriz Cruz Solórzano y Bertha Ahued Malpica. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Se busca entregar 50 mastografías con la venta del collar. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen