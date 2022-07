Se realizó en la sala Raúl Limón del Tecnológico de Veracruz el Primer Encuentro Académico de Estudiantes y Egresados de la Maestría en Administración, contando con las conferencias impartidas por Elías Agustín Castillo Lezama (The Administration of human capital in Mexico nowadays) y Jorge Alberto Silva Rodríguez (Administración de las crisis actuales). Para finalizar se ofreció coffee break donde estudiantes y profesionistas intercambiaron puntos de vista de los temas, contando con la participación de la Ing. Katia Romero Romero, jefa de responsabilidad social de grupo CICE.

Los conferencistas Elías Agustín Castillo Lezama y Jorge Alberto Silva Rodríguez. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Elías Castillo, Oscar Murillo, Marcelo Carreño, Wendy Galindo, Leonardo Osorio y Juan Francisco Colina. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Rosa Cabello y Karla Castán. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Elizabeth Hernández, Yuri Heredia, Isabel Pavón, Cecilia Arias, Armando Pech y Emilio Morales. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Víctor José Robles, Sonia Báez Lagunes y Perfecto Gabriel Trujillo Castro. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

María de los Ángeles Camacho Morales y Norma Edith Peralta Vázquez. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Katia Romero Romero representante de CICE y el catedrático Antonio Huerta Estévez. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Felipe de Jesús Rosario Flores, Alejandra Lagunes Vega, Andrés Guadalupe Flores Flores. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen