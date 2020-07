“Power Rangers”: 25 años de su arribo al cine

Si algo podemos decir que marcó nuestra infancia, para aquellos noventeros, fueron las series y películas que nos acompañaron, y para muchos, el universo de los “Power Rangers” fue uno de los principales que lograron gran éxito tanto en la TV como en la cinta que arribó a las salas en 1995, sumándose a la gran cantidad de mercadotecnia que hasta hoy en día continua vendiéndose.

* El grupo de jóvenes fue protagonizado por Pink Ranger, Amy Jo Johnson; Blue Ranger, David Yost; Red Ranger, Steve Cardenas; Black Ranger, Johnny Yong Bosch; Yellow Ranger, Karan Ashley; y White Ranger, Jason David Frank.

* En un principio, “Power Rangers: La película” fue concebida como un nexo de unión entre la segunda y la tercera temporada de “Mighty Morphin Power Rangers”, sin embargo, la idea quedó únicamente en una intención; Haim Saban no pareció entusiasmado con el resultado de la película, por lo que se decidió no continuar con la estructura argumental del film.

* Los trajes son muy diferentes. Durante las tres temporadas de las que constó “Mighty Morphin Power Rangers” estos empleaban trajes de tela, en la cinta utilizaron uno con una apariencia más cercana a una armadura, los trajes resultaban tan pesados, casi 20 kilos, por los cuales Amy Jo Johnson y Karan Ashley sufrían fuertes dolores de espalda cada vez que finalizaban el rodaje.

* Otro de los puntos diferentes fue el casco de la ranger amarilla y rojo, los cuales tenían funciones añadidas que no aparecieron en ningún momento en la ficción televisiva. El casco de Aisha le proporcionaba focos, mientras que el de Rocky tenía la capacidad de emplear el power alcance, una especie de visión nocturna.

* Una de las ideas que surgieron durante la producción de la película fue rodar las escenas de acción de los seis protagonistas sin el visor de los cascos. La intención era proporcionar más expresividad a los personajes. No obstante, una vez que se vio el efecto que daba, no gustó como quedaba. Consideraron que el hecho de no observar las facciones de los personajes ayudaba a mantener su anonimato, algo esencial para los Power Rangers, por lo que hubo que repetir todas las escenas, en este caso con visores.

* La cuestión sobre qué actor iba a interpretar a Zordon representó problemas. En un principio se consideró a David J. Fielding, quien le puso cara y voz en el origen de la serie antes de ser doblado por Robert L. Manahan. Pero la productora finalmente se contrató a Nicholas Bell como actor de cuerpo, manteniendo, eso sí, la voz de Manahan.

* Como es habitual en cualquier producción de acción, las escenas más arriesgadas las realizan dobles, quienes se someten a duros entrenamientos para mantener la forma física necesaria, pero en este caso dos de sus actores realizaron gran parte de sus escenas, el doble de Johnny Yong Bosch, el ranger negro, se hirió durante el rodaje, por lo que el propio actor fue el encargado de grabar casi la totalidad de sus escenas. Algo similar ocurrió con Jason David Frank (el ranger blanco).

* Cuando una serie se lleva a la gran pantalla, suele ser común realizar diversos cambios debido a que se cuenta con un presupuesto mayor. Esto es lo que ocurrió con los personajes de Rita Repulsa, Lord Zedd y Goldar, quienes percibieron un notable cambio en su diseño tras el paso de la televisión al cine.