Plutarco Haza estrenará series en Netflix y Disney Plus

Plutarco Haza platicó con El Dictamen para dar a conocer un poco más de Rafael, personaje que interpreta en la telenovela Mujer de Nadie: “Desde que empecé a hacer novelas, hace más de 20 años, siempre traté de hacer a los personajes malos o buenos más tridimensionales, si eran demasiado buenos darles un lado un poco más oscuro, si eran demasiado villanos también darles un lado vulnerable; pero ahora Rafael ya viene con esos matices, entonces ya no es algo en donde tú le pongas un factor extra, porque te ayuda muchísimo que los escritores también te den armas, por eso con este personaje puse mucha atención en lo que dicen los escritores sobre él, los demás personajes también, sobre lo que él piensa de si, y así lo fui construyendo, fue ponerme en los zapatos de otra persona, ser honesto, tratar de plasmar qué es lo que se siente vivir su vida”.

Existen actores que disfrutan ser los buenos de la historia, mientras otros aman ser los villanos: “Lo que me gusta de mi carrera es que he hecho un poco de todo, he hecho cine, teatro, televisión, conducción, comerciales, pero en las novelas me gusta mucho hacer de villano, son los personajes más ricos para actuar, los antagonistas tienen muchos matices”.

“Mujer de Nadie” se caracteriza por contar con varios antagónicos: “Somos muchísimos, Cynthia Klitbo, Azela Robinson, Sergio Bonilla, Luis Arrieta, un poquito el personaje de Casilda que está en un punto medio, el personaje de Roberto Soto, somos como siete u ocho villanos, lo cual es muy original para una novela, porque para sostener una historia así hay que tener buenos actores, gente que tenga gran capacidad actoral para obtener un resultado maravilloso”.

Para este 2022: “Estrené un monólogo que se llama “Voy a ser papá, maldita sea”, comedia con Adal Ramones que iniciamos el año pasado y ahorita estamos retomando en el foro Shakespeare sábado y domingo, ojalá y pronto podamos llevarlo a Veracruz, estoy también en “Dos más dos”, comedia que pueden ver jueves y viernes; estoy por estrenar “Dónde hubo fuego” serie para Netflix en agosto, donde comparto con Itatí Cantoral y Polo Morín; para finales de año estrenaré en Disney Plus una serie llamada “Verne”, y acabando “Mujer de Nadie” voy a empezar una serie que se llama “Senda prohibida”.

Para despedirse: “No se pierdan “Mujer de Nadie” de lunes a viernes a las a las 9:30 de la noche”.